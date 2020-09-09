Министерство юстиции Украины подало жалобу на судью Печерского районного суда Киева Сергея Вовка в Высший совет правосудия.

Причиной стало решение взыскать около 10 млрд гривен из "Приватбанка" в пользу братьев Суркисов без рассмотрения дела по существу. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook.

"Судья Вовк именем Украины постановил по сути украсть 10 млрд гривен. Его решение станет или началом возрождения судебной власти, если удастся на постановление отреагировать надлежащим образом, по всей строгости закона. Ну или наоборот, символом тотального краха, если должной реакции не будет", – написал Малюська.

Также Минюст подал апелляционную жалобу на постановление Вовка. Министр напомнил, что в парламенте уже зарегистрирован законопроект, который блокирует выплату средств.

Минюст подал жалобу в ВСП на судью Вовка . Денис Малюська в Facebook

В чем суть иска Суркисов

Предприниматели Григорий и Игорь Суркисы, члены их семей, а также связанные с ними компании судились с Приватбанком, в котором до национализации хранились их вклады. Речь шла о депозитах на сумму $250 млн и проценты в размере $100 млн.

Во время национализации Приватбанка Суркисов решением НБУ в 2016 году были признаны инсайдерами Приватбанка (связанными с ним лицами). НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский – акционеры телеканала "1+1", свидетельствует о связи Суркисов с Приватбанком.

Средства с депозитных счетов Суркисов фактически списали: вместо этого они получили акции дополнительной эмиссии Приватбанка, после принудительно продали за 1 грн государстве (таким образом провели национализацию).

Еще в 2017-м Суркисы прошли судебные инстанции и доказали, что они не являются связанными лицами в Приватбанке. Минфин через суды пытался приостановить действие постановления, которое обязывает Приватбанк выплатить депозиты семьи Суркисов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 2 сентября Суркисы выиграли суд против Приватбанка. В Минфине после этого заявили о намерении оспорить решение Печерского районного суда города Киева.

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