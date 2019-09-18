Министерство по делам ветеранов поддержало "подрывника" моста в Киеве: заявление

Министерство по делам ветеранов выразило поддержку задержанному Алексею Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве.

С таким заявлением выступила глава ведомства Оксана Коляда в Facebook, подчеркнув, что будет защищать Белько как участника войны на Донбассе.

"Мы не позволим использовать этот инцидент для очернения бойцов и ветеранов, или для раскола между ними и остальным обществом", - заявила Коляда.

"Мы призываем граждан внимательно проверять информацию, а журналистов - опираться на достоверные источники, соблюдать профессиональную этику и понимать свою ответственность за распространение фейковой информации", - написано в сообщении.

Алексей Белько соцсети

Момент задержания соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась информация, что Белько выдвигал ультиматум украинской власти по Донбассу.

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