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19 сентября • обновлено в 00:28
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Министерство по делам ветеранов поддержало "подрывника" моста в Киеве: заявление

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Министерство по делам ветеранов выразило поддержку задержанному Алексею Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве.

С таким заявлением выступила глава ведомства Оксана Коляда в Facebook, подчеркнув, что будет защищать Белько как участника войны на Донбассе.

"Мы не позволим использовать этот инцидент для очернения бойцов и ветеранов, или для раскола между ними и остальным обществом", - заявила Коляда.

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"Мы призываем граждан внимательно проверять информацию, а журналистов - опираться на достоверные источники, соблюдать профессиональную этику и понимать свою ответственность за распространение фейковой информации", - написано в сообщении.

Алексей Белько

Алексей Белько

соцсети

Момент задержания

Момент задержания

соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась информация, что Белько выдвигал ультиматум украинской власти по Донбассу.

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Персона
Оксана Коляда
Место
Украина Киев
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