Вывезли в лес под Умань: Милованов показал новое фото с лопатой

Бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов опубликовал фото из леса под Уманью с лопатой.

Снимком президент Киевской школы экономики поделился на своей странице в Facebook 30 июля, написав: "Фотка дня".

Экс-министр добавил: "Подводим итоги аграрной реформы с Всеукраинской Аграрной Радой". Место съемки Милованов уточнил в комментариях.

Facebook / Тимофей Милованов

"Вас все таки вывезли в лес?" "Надеюсь, что это вы реформу выкапываете", "Так вот кто того террориста в лесу спрятал", "Неэффективная экономика – из 11 только 1 работает", – написали под постом пользователи сети.

Скриншот

Комментарии к посту. Скриншот

Комментарии к посту. Скриншот

Комментарии к посту. Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тимофей Милованов предложил три вещи, которые должны принять власти, чтобы вывести Украину из кризиса на фоне вспышки коронавируса.