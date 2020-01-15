"Между ними есть какая-то химия!" Зеленский собрался на новые переговоры в Трампа

В Белом доме готовятся к проведению очередной встречи американского президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом заявил ТСН посол Украины в США Владимир Ельченко. Однако подчеркнул, что конкретные даты пока не определены.

По словам дипломата, украинская сторона будет делать все возможное для того, чтобы эта встреча стала продуктивной, а непосредственно поездка украинского лидера в США – "насыщенной не только переговорами с Трампом".

Зеленский и Трамп

"О сроках речь не идет. У нас видение такое, что этот визит должен быть не ради просто галочки или какой-то часовой встречи в Белом доме. Он как минимум должен привести к подписанию каких-то важных документов. Ряд их сейчас готовится", – сообщил Ельченко.

Кроме этого, добавил дипломат, поездка Зеленского в США будет предусматривать не только визит в Вашингтон. Например, украинский глава очень заинтересован в посещении Калифорнии.

"Также в этом году у нас в планах открытие нового генерального консульства Украины в Техасе, в городе Хьюстон. Все это нам надо собрать в кучу и, возможно, удастся организовать визит именно таких трех составляющих", – поделился Владимир Ельченко.

Между прочим, новый глава дипведомства подтвердил слова своего предшественника на этом посту, мол, между Зеленским и Трампом сложились больше чем просто дружеские отношения.

Ельченко рассказал о возможной встрече Зеленского с Трампом

"Он (Трамп) имеет очень высокое мнение о президенте Зеленском. Он с ним уже и несколько раз говорил, и встречался один раз в Нью-Йорке. Чувствуется, что между ними есть какая-то химия. Это вдохновляет. Потому что от личных отношений между главами государств многое зависит", – подчеркнул Ельченко.

По его мнению, в отношениях между двумя государствами должна быть налажена действенная взаимность, поскольку не только США могут быть полезны Украине, но и наоборот.

"Главное для нас – это показать обратную реакцию, что мы не только благодарны Соединенным Штатам, но и готовы помогать, когда им нужно. Да, наши возможности несопоставимы, но есть немало вещей, где от нас также зависит много важных для США вопросов", – подытожил Ельченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп объяснил слова об услуге во время телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским.

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