Местные выборы в Украине: появилось объяснение, как будет работать избирательная система

Адвокат Александр Боришевич разъяснил, как именно будет работать избирательная система во время проведения местных выборов в Украине, которые назначены на 25 октября 2015 года.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, приведя в качестве примера выборы в Киевсовет.

"120 депутатов делим на 10, получим, что в Киеве будет около 12 избирательных округов (по Кодексу может быть 2 избирательных округа). В других административно-территориальных единицах система определения округов аналогичная, количество депутатов делите на 10", – написал Боришевич.

Адвокат отметил, что избирательная квота считается от количества голосов, которые получила партия, преодолевшая пятипроцентный барьер.

"В Киеве за партии, которые прошли в Киевсовет в 2015 году, отдали свои голоса 550 000 избирателей. Теперь 550 000 голосов делим на 120 депутатских мандатов, и получаем избирательную квоту 4600 голосов", – пояснил он.

"Партия "Х" выдвигает в Киевсовет единый избирательный список, 120 кандидатов в депутаты! Каждый из этих кандидатов должен быть включен в региональный избирательный список, в среднем 10 кандидатов на один округ, которые в региональном избирательном списке имеют свои порядковые номера. Избиратель в округе голосует за партию и ставит номер приоритетного кандидата в квадратике рядом!", – добавил адвокат.

Боришевич подчеркнул, что, если партия получила в округе 18 тысяч голосов избирателей, то это количество необходимо поделить на избирательную квоту 4 600, что равняется 3.9. "Это означает, что от этого округа в Киевсовет попадут 3 депутата. Еще 0.9 квоты означает, что 4 140 голосов являются неразделенными и переходят в единый избирательный список", – пояснил он.

Также адвокат рассказал, как будет определяться порядковость кандидатов на округе. Сперва, отметил он, будут расположены кандидаты, получвшие 25% голосов и больше избирательной квоты (4 600), то есть более 1 150 голосов. Затем идут кандидаты, которые получили меньше 1 150 голосов в очередности, определенной партией.

"Например:

Иванов Иван (4500 голосов) (4 номер в списке). Кириченко Влад (1200 голосов) (2 номер в списке) Приходько Тарас (150 голосов) (1 номер в списке) Крупич Антон (700 голосов) 3 номер в списке Антохина Алина (900 голосов) 5 номер в списке

То есть в совет проходит Иванов, Кириченко и Приходько", – подчеркнул адвокат.

"Все неразделенные голоса идут в корзину единого избирательного списка. Партия "Х", например, имеет 24 000 неразделенных голосов из всех округов. Это означает, что из Единого избирательного списка в совет заходит еще 24 000 голоса/4 600 избирательная квота равняется 5 депутатам. При этом кандидаты, избранные в округах, не учитываются при распределении мандатов по единому избирательному списку", – подытожил Боришевич.

Facebook Александра Боришевича

Facebook Александра Боришевича

Facebook Александра Боришевича

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада назначила проведение местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. За соответствующий проект постановления 15 июля проголосовали 326 народных депутатов.