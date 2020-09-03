25 октября в Украине пройдут очередные местные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых и городских голов.

OBOZREVATEL разобрал, какие появились новшества, после принятия Верховной Радой изменений в Избирательный кодекс Украины.

Выборы депутатов сельских, поселковых и городских советов

Так избирательная система теперь будет зависеть от количества избирателей на округе. Если больше 10 тысяч избирателей, то будет применяться пропорциональная система с условно открытыми списками. Выдвижения кандидатов: только политические партии или их ячейки.

Если же избирателей меньше 10 тысяч – мажоритарная система относительного большинства с избранием не менее чем два и не больше четырех депутатов в одном округе. Выдвижения кандидатов: самовыдвижение или политическая партия.

Выборы депутатов сельских, поселковых и городских глав

Если на округе больше 75 тысяч избирателей, то выборы будут проходить по мажоритарной системе абсолютного большинства (в два тура, если в первом никто из кандидатов не набрал больше 50% голосов).

Если на округе меньше 75 тысяч избирателей – мажоритарная система относительного большинства (в один тур, победитель должен набрать большинство голосов).

Местные выборы в Украине: как по-новому будут голосовать украинцы. Инфографика

Отметим, что кандидатам не разрешено:

одновременно баллотироваться в депутаты по партийным спискам более чем в два уровня советов.

быть кандидатам на должность главы больше как одной общины

быть одновременно самовыдвиженцем та кандидатом от партии

Также для кандидатов вводится денежный залог, который зависит от количества избирателей на округе:

Меньше 75 тысяч избирателей для кандидатов на должность сельского, поселкового и городского главы – 1 минимальная зарплата (4723 грн)

Больше 75 тысяч избирателей для кандидатов на должность городского главы – 4 минимальных зарплаты (18 892 грн) на каждые 90 тысяч избирателей.

Меньше 10 тысяч избирателей для кандидатов в депутаты сельских, поселковых и городских советов – 20% минимальной зарплаты за каждого кандидата (944,60 грн).

Больше 10 тысяч избирателей для кандидатов в депутаты сельских, поселковых и городских советов – 4 минимальных зарплаты (18 892 грн) на каждые 90 тысяч избирателей.

Местные выборы в Украине: как по-новому будут голосовать украинцы. Инфографика

Кроме того, новеллой в законе стала "гендерная квота". То есть во время формирования единого та территориальных избирательных списков в каждой пятерке каждого избирательного списка должно быть не менее чем два кандидата обоих полов.

Если же в списке нет кратности пяти, то кандидаты обоих полов должны быть внесены в список поочередно.

Местные выборы в Украине: как по-новому будут голосовать украинцы. Инфографика

Как сообщал OBOZREVATEL, с 5 сентября ЦИК Украины объявила начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года.

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