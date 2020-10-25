Местные выборы в Украине: что делать, если увидели нарушение на участке

В Украине в воскресенье, 25 октября, стартовали местные выборы. Наблюдатели уже сообщили о первых нарушениях на участках. Есть два способа, как вы можете сообщить об этом правоохранителям.

OBOZREVATEL подчеркивает, что общественный контроль на местах – самый действенный способ борьбы с фальсификациями.

Сообщать о нарушениях на выборах – очень важно. Это защита права голоса и правового государства.

Это можно сделать, позвонив на горячую линию МВД по номеру 1536. Если нарушение произошло в день выборов, то есть возможность обратиться к дежурному правоохранителю, который будет на избирательном участке.

25 октября, вероятно, будут наблюдаться традиционные нарушения: подкуп избирателей и членов комиссии, препятствование волеизъявлению (например, человеку не позволяют проголосовать) финансирования агитации; ведение агитации в день выборов. На эти нарушения надо обращать особое внимание.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова призвала всех украинцев безотлагательно сообщать о нарушениях на выборах:

"Нарушение избирательного законодательства могут существенно влиять на результат волеизъявления. Именно поэтому я призываю граждан, которые стали свидетелями или жертвами таких преступлений сообщать о них в правоохранительные органы.

Если на вас оказывается давление, вам предлагают за голос деньги или подарки, угрожают или препятствуют вашему праву избирать или быть избранным, помните – так же нечестно эти кандидаты будут действовать и когда получат заветные мандаты.

Ваше заявление в Нацполицию, СБУ, ГБР или в ближайшую прокуратуру может многое изменить, как и ваш бесценный голос на выборах".

Как следить за нарушениями

Отслеживать информацию о нарушениях на местных выборах в 2020 году в режиме онлайн можно с помощью специального сервиса МВД vybory2019.mvs.gov.ua. Он работает круглосуточно и без выходных.

Любой пользователь может увидеть интерактивную карту Украины и оценить количество и распределение зарегистрированных заявлений о нарушениях по всей стране.

Также с помощью сервиса можно подать обращение по поводу нарушения, нажав на кнопку "Добавить обращения". В МВД заверили, что электронные обращения приравниваются к письменным и их обязательно будут рассматривать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 25 октября, в 08:00 в Украине стартовали выборы мэров городов, глав поселковых и сельских советов, а также депутатов в местные органы власти всех уровней. Впервые в истории независимости выборы организованы на новой территориальной основе: граждане голосуют за представителей новосозданных общин.

Кроме того, предусмотрены и другие изменения – внедрения новых избирательных систем при избрании депутатов местных советов и введение гендерной квоты (среди каждых пяти кандидатов в списке должно быть не менее, чем две женщины). Еще одна особенность выборов 2020 – проведения президентского опроса граждан, который будет состоять из пяти вопросов.