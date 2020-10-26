"Слуга народа" и "ЕС" навязали борьбу за власть в Ривне: данные экзитполов

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Политика
2,2 т.

  • Предварительно, ни один из кандидатов в мэры не набрал более 50% голосов

  • Это означает, что в городе возможен второй тур выборов

В Ривне прошли местные выборы

В Ривне во второй тур выборов мэра могут пройти Виктор Шакирзян ("Ривне вместе"), а также Виталий Коваль ("Слуга народа") или Александр Третьяк ("Европейская солидарность").

Такие данные обнародованы по результатам двух экзитполов – по заказу телеканалов "Сфера ТВ" и ITV.

В рамках опроса "Сфера ТВ" опросили 1784 избирателей. Сообщается, что лидеры голосования такие:

  • Виктор Шакирзян – 18,61%;

  • Виталий Коваль – 18,05%;

  • Александр Третьяк – 15,41%;

  • Олег Осуховский – 8,30%.

Выборы мэра Ривне
Выборы мэра Ривне
Выборы мэра Ривне
Выборы мэра Ривне

Согласно опросу от ITV, Шакирзян получает 21,3%, а Коваль и Третьяк – 15,8%.

Экзитпол

Что касается выборов в горсовет, то экзитпол от "Сфера ТВ" показал такое распределение голосов:

  • "Европейская солидарность" – 20,10%;

  • "Слуга народа" – 18,98%;

  • "Ровно Вместе" – 10,50%;

  • "Голос" – 9,26%;

  • "За майбутнє" – 7,30%;

  • ВО "Свобода" – 6,91%;

  • ВО "Батькивщина" – 6,18%

  • "Сила и честь" – 5,73%.

Выборы в горсовет Ривне
Выборы в горсовет Ривне
Выборы в горсовет Ривне

Данные ITV по выборам депутатов Ривненского городского совета:

  • "Европейская солидарность" – 18,6%;

  • "Слуга народа" – 18,3%;

  • "Ровно Вместе" – 13,1%;

  • ВО "Свобода" – 7,7%;

  • "Голос" – 7,6%;

  • "Сила и честь" – 6,7%;

  • ВО "Батькивщина" – 6,6%;

  • "За майбутнє" – 6,4%.

Результаты опроса по выборам в горсовет

Как писал OBOZREVATEL, на местных выборах-2020 было зафиксировано множество нарушений – вовремя не открылись участки, на местах для голосования происходили стычки, предпринимались попытки массового подкупа избирателей, бюллетени выносили из УИК.

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