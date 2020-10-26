"Слуга народа" и "ЕС" навязали борьбу за власть в Ривне: данные экзитполов
Предварительно, ни один из кандидатов в мэры не набрал более 50% голосов
Это означает, что в городе возможен второй тур выборов
В Ривне во второй тур выборов мэра могут пройти Виктор Шакирзян ("Ривне вместе"), а также Виталий Коваль ("Слуга народа") или Александр Третьяк ("Европейская солидарность").
Такие данные обнародованы по результатам двух экзитполов – по заказу телеканалов "Сфера ТВ" и ITV.
В рамках опроса "Сфера ТВ" опросили 1784 избирателей. Сообщается, что лидеры голосования такие:
Виктор Шакирзян – 18,61%;
Виталий Коваль – 18,05%;
Александр Третьяк – 15,41%;
Олег Осуховский – 8,30%.
Согласно опросу от ITV, Шакирзян получает 21,3%, а Коваль и Третьяк – 15,8%.
Что касается выборов в горсовет, то экзитпол от "Сфера ТВ" показал такое распределение голосов:
"Европейская солидарность" – 20,10%;
"Слуга народа" – 18,98%;
"Ровно Вместе" – 10,50%;
"Голос" – 9,26%;
"За майбутнє" – 7,30%;
ВО "Свобода" – 6,91%;
ВО "Батькивщина" – 6,18%
"Сила и честь" – 5,73%.
Данные ITV по выборам депутатов Ривненского городского совета:
"Европейская солидарность" – 18,6%;
"Слуга народа" – 18,3%;
"Ровно Вместе" – 13,1%;
ВО "Свобода" – 7,7%;
"Голос" – 7,6%;
"Сила и честь" – 6,7%;
ВО "Батькивщина" – 6,6%;
"За майбутнє" – 6,4%.
Как писал OBOZREVATEL, на местных выборах-2020 было зафиксировано множество нарушений – вовремя не открылись участки, на местах для голосования происходили стычки, предпринимались попытки массового подкупа избирателей, бюллетени выносили из УИК.