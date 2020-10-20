Местные выборы 2020: в Кривом Роге 'слуга' догоняет 'вечного' мэра

На нынешних местных выборах старая власть пошла на все, чтобы удержаться в своих креслах.

По мнению главы Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексея Кошеля, "на этих выборах мы видим феномен больших рейтингов городских руководителей".

"В условиях децентрализации мэры получили как реальные полномочия, так и реальное финансирование", – сказал он OBOZREVATEL.

Однако даже это не всегда помогает старым руководителям. Так, например, в Кривом Роге до последнего лидировал 71-летний Юрий Вилкул, который руководит городом уже 14 лет. Его сын Александр Вилкул при правительстве Азарова был вице-премьером.

Рейтинг Вилкула-старшего еще недавно был выше 50%, однако его стал догонять представитель "Слуги народа", бизнесмен, руководитель "Центрального горно-обогатительного комбината" Дмитрий Шевчик. Он получил неплохое образование, закончил школу бизнеса во Франции. По данным октябрьского опроса компании "Рейтинг" разрыв между двумя лидерами гонки сократился до 11% (40,8% Вилкул и 29% - Шевчик).

И это очень обеспокоило окружение действующего мэра, которое привыкло быть при власти долгие годы и получать от этого дивиденды. В ход пошли черные технологии, обвинения конкурента и т.п. По словам политолога Костя Бондаренко, Шевчика и членов его семьи стали обвинять в разных грехах. Также стало известно об угрозах семье кандидата от "Слуги народа", сейчас этим занимается полиция.

Единственное, что может помешать победе более молодого кандидата, это низкая явка на избирательные участки.

"При явке 30%+ предсказуемо практически во всех областных центрах выиграет нынешняя местная власть в лице их мэров. Лидерами гонки в местные советы также будут те, кто завязан на местного мэра", – прогнозирует OBOZREVATEL политолог Олег Рыбачук.