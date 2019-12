Меркель "с яйцами" и туалетный эскорт Путина: топ-7 курьезов "нормандской встречи"

Саммит в "нормандском формате", который прошел в Париже 9 декабря, запомнился общественности не только напряженной атмосферой и решением судьбоносных для Украины вопросов, но и рядом конфузов.

OBOZREVATEL подготовил для читателей подборку самых ярких курьезных моментов, в которых фигурировали лидеры стран-участниц.

В сети вызвало ажиотаж видео, на котором президент страны-агрессора России Владимир Путин идет в туалет в сопровождении минимум шестерых охранников. На этот нюанс обратили внимание, как западные, так и украинские журналисты и блогеры.

"Я насчитал шесть человек, сопровождающих Владимира Путина в туалет", – подметил журналист ВВС Иона Фишер.

So I’m counting 6 people accompanying Vladimir Putin to the toilet... pic.twitter.com/BjG5N5IpDR