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10 декабря • обновлено в 12:04
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Меркель "с яйцами" и туалетный эскорт Путина: топ-7 курьезов "нормандской встречи"

2.1т
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Саммит в "нормандском формате", который прошел в Париже 9 декабря, запомнился общественности не только напряженной атмосферой и решением судьбоносных для Украины вопросов, но и рядом конфузов.

OBOZREVATEL подготовил для читателей подборку самых ярких курьезных моментов, в которых фигурировали лидеры стран-участниц.

Туалетный эскорт Путина

В сети вызвало ажиотаж видео, на котором президент страны-агрессора России Владимир Путин идет в туалет в сопровождении минимум шестерых охранников. На этот нюанс обратили внимание, как западные, так и украинские журналисты и блогеры.

"Я насчитал шесть человек, сопровождающих Владимира Путина в туалет", – подметил журналист ВВС Иона Фишер.

"В чемоданчике г*вно Путина, я правильно понимаю? Ох и сс*кло", – иронизирует украинский блогер Фашик Донецкий.

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Троллинг Зеленского в адрес Соловьева

Отвечая на вопрос российских пропагандистов, президент Украины Владимир Зеленский посоветовал им не продуцировать фейки и самим приехать в Украину, чтобы узнать, как она живет. Свое обращение со стебом он адресовал непосредственно главному рупору путинского режима Владимиру Соловьеву.

"Вы можете приехать, я вам лично покажу. Только чтобы реально, а не как товарищ Соловьев весело рассказывает в Москве, что происходит. А я всегда говорю: а вы приезжайте прямо, что у нас происходит посмотрите, походите ножками, ручками, глазками. Ничего страшного, я думаю, туфли "Бриони", или что там, не запачкаете. Очень важно все это ощущать и понимать", – сказал глава украинского государства.

Ляп росСМИ с "дилерами"

Отслеживая саммит в "нормандском формате", одна из российских газет назвала переговоры Зеленского и Путина "встречей двух дилеров". Забавную опечатку успели заметить читатели, а другие СМИ перепечатали новость, не исправив ее. Первоисточник отредактировал текст через несколько часов, но смешной ляп успел к тому времени разлететься по сети.

РосСМИ назвало встречу Зеленского и Путина "встречей двух дилеров"

РосСМИ назвало встречу Зеленского и Путина "встречей двух дилеров"

Facebook/Alexander Ostashko

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Меркель "с яйцами"

Сеть также позабавило курьезное фото канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сделанное во время итоговой пресс-конференции после встречи "нормандской четверки". Пользователи обратили внимание на необычную позу, в которой сидела лидер Германии – в отличие от мужчин она широко расставила ноги, сидя на стуле за столом. Забавный снимок принялись комментировать смешными комментариями. "Я всегда подозревал, что в этой тусовке только Меркель с яйцами", – написал пользователь Юрий Барабаш.

Необычная поза Меркель рассмешила сеть

Необычная поза Меркель рассмешила сеть

Facebook Юрия Барабаша

Путина сравнили с Гитлером

Бурное обсуждение также вызвала встреча Зеленского и Путина в Елисейском дворце. Так, пользователи сети отметили, что подход президента РФ к украинскому лидеру напомнил им "Гитлера перед смертью".

Кроме того, люди обратили внимание на авто, на которых политики приехали на переговоры: Зеленский воспользовался французским минивеном Renault, а Путин решил похвастаться бронированным лимузином Aurus Senat, в котором заметили признаки плагиата Rolls Royce.

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Зеленский позарился на "трон" Путина

Президент Украины Зеленский чуть было не сел на место Путина. Курьезный эпизод произошел во время рассадки за стол переговоров "нормандской четверки" в Елисейском дворце.

Президент Украины уже подошел к креслу главы страны-агрессора, но лидер Франции Эммануэль Макрон подсказал Зеленскому, что его место находится напротив Путина.

"Рога" для Путина

Встреча четырех лидеров как всегда не осталась незамеченной любителями "народного творчества", и они запустили в сети забавный коллаж, который многие восприняли за правду. На нем Зеленский стоит рядом с Макроном и якобы наставляет рожки на фото Путину. Однако на самом деле нашумевшее фото было отредактировано в PhotoShop. На оригинале снимка рядом стоят только президенты Франции и Украины.

Сверху – скриншот видео, снизу – отредактированное фото

Сверху – скриншот видео, снизу – отредактированное фото

Facebook Ольги Журбы

Детально ознакомиться с итогами саммита в "нормандском формате" можно ознакомиться в статье OBOZREVATEL о ключевых достигнутых договоренностях.

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Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Персоны
Ангела Меркель Владимир Зеленский Владимир Путин Эммануэль Макрон
Место
Франция Париж
Тег
нормандский формат
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Хо Хол
Хо Хол
Вот это перемоги! Просто мощно разгромили всех на встрече. Это дипломатическая победа!
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