Меркель назвала Путина победителем "нормандской" встречи – СМИ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель якобы назвала президента России Владимира Путина победителем на саммите "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря.

Об этом сообщает "Коммерсант". Согласно данным издания, Меркель о победе сказала лично Путину, однако сделала это без радости.

"Сегодня ты победитель", – якобы сказала Меркель главе РФ, когда лидеры Франции, Украины, России и Германии завершили ужин и направлялись на пресс-конференцию по итогам саммита.

Меркель назвала Путина победителем на встрече в Париже

Как сообщал OBOZREVATEL:

Встреча в Париже 9 декабря стала первым саммитом в "нормандском формате" с 2016 года. В Елисейском дворце собрались лидеры Украины, Германии, Франции и России – Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин (вся хроника событий собрана здесь).

Зеленский весьма позитивно оценил итоги саммита. Он подчеркнул, что Украине удалось добиться шести поставленных целей без сдачи национальных интересов.

Тем временем Путин заявил о разногласиях с Зеленским по Донбассу.

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