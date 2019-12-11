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11 декабря • обновлено в 09:21
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Меркель назвала Путина победителем "нормандской" встречи – СМИ

8.7т
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель якобы назвала президента России Владимира Путина победителем на саммите "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря.

Об этом сообщает "Коммерсант". Согласно данным издания, Меркель о победе сказала лично Путину, однако сделала это без радости.

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"Сегодня ты победитель", – якобы сказала Меркель главе РФ, когда лидеры Франции, Украины, России и Германии завершили ужин и направлялись на пресс-конференцию по итогам саммита.

Меркель назвала Путина победителем на встрече в Париже

Меркель назвала Путина победителем на встрече в Париже

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Анатолий Запорожский
Персоны
Владимир Путин Ангела Меркель Владимир Зеленский
Место
Германия
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Комментарии
69
15
Смешно
8
Интересно
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Коммерсы уважили старенького ВОШЬдя, лизнули с проникновением ))))
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Вывсеврете!
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Мирошниченко Александр
Мирошниченко Александр
Как обычно, никто этого не слышал, кроме российского издания.
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