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22 ноября • обновлено в 16:55
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Мэр Одессы перенес операцию: стала известна причина. Видео

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Мэр Одессы Геннадий Труханов перенес экстренную операцию. С помощью хирургического вмешательства ему ликвидировали последствия спортивной травмы.

Об этом Труханов сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав видеообращение (чтобы его посмотреть, доскролльте страницу до конца).

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Мэр Одессы рассказал, что чувствует себя хорошо и поблагодарил медиков за оказанную помощь.

Мэр Одессы перенес операцию

Мэр Одессы перенес операцию

Геннадий Труханов/Facebook

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одесской мэрии 22 ноября прошли обыски. Сотрудники СБУ, ГБР и Генпрокуратуры провели следственные действия в главном здании мэрии на Думской площади и в помещении департамента финансов на улице Жуковского.

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Автор
Михаил Бардин
Персона
Геннадий Труханов
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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