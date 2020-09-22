Мэр Николаева поклялся на Библии, что не ворует из бюджета. Видео

Мэр Николаева Александр Сенкевич публично поклялся на Библии, что он и его семья не зарабатывают на изготовлении серой плитки.

Действие произошло во время шоу "Битва за город" в понедельник, 21 сентября. Клятва городского главы прозвучала после вопроса журналиста о том, кому принадлежит идея укладывать на улицах города именно серую плитку. Сенкевич, отвечая журналисту, отметил, что понимал, что такой вопрос прозвучит и специально взял с собой Библию.

"Я ложу на нее (Библию – Ред.) руку, поднимаю левую и говорю: я клянусь каждому из вас и перед Богом, что ни мне, ни моим родственникам, ни моей жене, ни брату, ни родственникам связанным со мной, ни подставным лицам не принадлежит и не принадлежало ни одного завода по производству брусчатки или плитки. Я никогда не позволял себе использовать свое служебное положение для того, чтобы через свои фирмы или компании использовать бюджетные средства", – заявил Сенкевич.

Также мэр города отметил, что укладка плитки на пешеходных тротуарах – это не николаевская тенденция, а таким же путем пошли многие города в Европе. По его словам, в случае каких-либо аварий сетей плитку намного удобнее разобрать, устранить поломку и снова положить ее.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мэр Николаева Александр Сенкевич показал средний палец во время спора с одним из депутатов горсовета.