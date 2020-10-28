Мэр Борисполя умер от COVID-19, не дождавшись результатов выборов
Действующий мэр Борисполя, который был лидером после голосования на местных выборах, Анатолий Федорчук скончался 28 октября.
Его жизнь забрал коронавирус. О трагической вести сообщил в своем Telegram-канале нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.
"До объявления результатов выборов от коронавируса умер мэр Борисполя и лидер гонки Анатолий Федорчук", – написал он
Напомним, что в Черкасской области ночью 25 октября от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер кандидат в депутаты Христиновского городского совета от партии "Европейская солидарность".
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