Мэр Борисполя умер от COVID-19, не дождавшись результатов выборов

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Политика
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Мэр Борисполя умер от COVID-19, не дождавшись результатов выборов

Действующий мэр Борисполя, который был лидером после голосования на местных выборах, Анатолий Федорчук скончался 28 октября.

Его жизнь забрал коронавирус. О трагической вести сообщил в своем Telegram-канале нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

"До объявления результатов выборов от коронавируса умер мэр Борисполя и лидер гонки Анатолий Федорчук", – написал он

Дубинский сообщил о смерти Анатолия Федорчука

Напомним, что в Черкасской области ночью 25 октября от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер кандидат в депутаты Христиновского городского совета от партии "Европейская солидарность".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 октября от осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 21-летняя волонтер Инна Волкова.

  • В Киеве от последствий COVID-19 умерла активистка патриотического и ветеранского движения Оксана Животкова. Ее жизнь оборвалась 21 октября.

  • 27 октября в больнице Ланьцуте (Польша) после осложнений от коронавируса умер епископ-помощник Каменец-Подольской епархии Ян Немец. Ему исполнилось 62 года.

УкраинаБориспольАлександр Дубинский