Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Новости политики

Медведчука убрали из Минского процесса: что известно

6.1т Читать материал на украинском

Оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука, который пытался сохранить статус главного "переговорщика" с Кремлем, исключили из Минского процесса.

Об этом заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный в интервью изданию "Левый берег".

"Мы его (Минский переговорный процесс. — Ред.) уже модифицировали — там нет Медведчука. Это уже очень серьезная модификация: это означает, что изменен объект и мне кажется, что это шанс. Но над этим надо задумываться и начать делать что-то", — сказал он.

Виктор Медведчук

Виктор Медведчук

Телеканал 24

Также Бессмертный прокомментировал фактор привлечения других кадров.

Новости
"Медведчук будет сопротивляться": Зеленского предупредили о плане Кремля

"Привлечение может быть разным: формальным, фактическим, аналитическим, по безопасности и так далее. Вот я бы попробовал эти вещи развивать вокруг. Больше всего явно не хватает общественной составляющей. Смотрите, мы же имеем дело с особым явлением, которое называется война. И если мы осознаем это, то против войны надо бороться всеми инструментами — иногда даже теми, которые просто мы не осознаем, что они сыграют свою роль", — сказал Бессмертный.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Мирные переговоры в Минске" на OBOZREVATEL.

Тема
Мирные переговоры в Минске
Персоны
Виктор Медведчук Роман Бессмертный
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
5
2
Смешно
9
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Махно Володимир
Махно Володимир
у медведчука такое еб-ало противное! хочется проехать по нему ботинком пару раз!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Так его там и не было.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения

ads pixel