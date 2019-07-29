Медведчука убрали из Минского процесса: что известно

Оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука, который пытался сохранить статус главного "переговорщика" с Кремлем, исключили из Минского процесса.

Об этом заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный в интервью изданию "Левый берег".

"Мы его (Минский переговорный процесс. — Ред.) уже модифицировали — там нет Медведчука. Это уже очень серьезная модификация: это означает, что изменен объект и мне кажется, что это шанс. Но над этим надо задумываться и начать делать что-то", — сказал он.

Виктор Медведчук Телеканал 24

Также Бессмертный прокомментировал фактор привлечения других кадров.

"Привлечение может быть разным: формальным, фактическим, аналитическим, по безопасности и так далее. Вот я бы попробовал эти вещи развивать вокруг. Больше всего явно не хватает общественной составляющей. Смотрите, мы же имеем дело с особым явлением, которое называется война. И если мы осознаем это, то против войны надо бороться всеми инструментами — иногда даже теми, которые просто мы не осознаем, что они сыграют свою роль", — сказал Бессмертный.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Еще на этапе президентской избирательной гонки будущий глава государства Владимир Зеленский обещал лишить Виктора Медведчука статуса посредника в переговорах с Россией.

В дальнейшем в команде Зеленского неоднократно открещивались от Медведчука. Как заявил в июле первый помощник президента Сергей Шефир: "Медведчук нам вовсе не нужен, и мы стараемся отстраниться от него, дистанцироваться".

Сам Медведчук резко заявлял, что вывести его из переговорного процесса по Донбассу невозможно.

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