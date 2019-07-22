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Медведчук остановил обмен пленными? Российский правозащитник рассказал об интригах в Кремле

3.3т Читать материал на украинском

Кум президента России и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук мог целенаправленно препятствовать освобождению украинских пленных из российских тюрем.

Такую версию озвучил в эфире ObozTV российский правозащитник Марк Фейгин. Он не исключил, что это произошло из-за конфликта между Медведчуком и помощником президента РФ Владиславом Сурковым, которые борются за влияние на Владимира Путина.

"Медведчук этим вопросом (речь идет об освобождении пленных перед выборами в Украине. – Ред.) не занимался. Скорее, он ему препятствовал. Потому что эти договоренности состоялись без его участия. И я вполне допускаю, что он сам остановил эту ситуацию, поскольку ничего не мог от нее получить", – заявил Фейгин.

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По словам юриста, сейчас в Кремле "идет нешуточная борьба между Медведчуком и Сурковым по поводу того, кто "главный по Украине".

"И возможно, эту схему (обмена пленными. – Ред.) продвигал Сурков. А Медведчук, дабы не усилить влияние Суркова в этом вопросе, просто-напросто мог ее поломать", – предположил он.

При этом Фейгин считает, что в данный момент у Медведчука больше влияние на Путина, чем у Суркова.

Медведчук и Путин встречались в Санкт-Петербурге за несколько дней до выборов в Украине

Медведчук и Путин встречались в Санкт-Петербурге за несколько дней до выборов в Украине

kremlin.ru

Ранее OBOZREVATEL писал, что в России заговорили о громкой ссоре между Виктором Медведчуком и Владиславом Сурковым, помощником Путина и бывшим куратором Кремля по Донбассу.

По слухам, которые распространяются в СМИ, Медведчук предложил альтернативу Минским переговорам, а Сурков в ответ подготовил информационный контрудар об обмене пленными в формате "208 на 69".

18 июля, буквально за несколько дней до внеочередных парламентских выборов в Украине, Медведчук встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

Согласно предварительным результатам голосования 21 июля, партия Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь" набирает около 12% и проходит в Верховную Раду 9-го созыва.

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Темы
Обмен пленными Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Российско-украинский конфликт
Персоны
Виктор Медведчук Владислав Сурков Марк Фейгин
Место
Россия
Теги
военнопленные пленные моряки переговоры по Донбассу
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Крым Андрей
Крым Андрей
Вау! Фейкин уже правозащитником стал? Кого уже защитил? Сколько помню, его клиенты, в бытность его адвокатом, усаживались на максимально возможные сроки.
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Фейкин право "защитник" еще тот. Смотрите не попадите под его защиту, на полную катушку срок отхватите)
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Питон Каа
Питон Каа
Да что там говорить, Медведчук на самом деле управляет и Россией и Украиной, ну и конечно же США - раз Россия повлияла на их выборы.
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