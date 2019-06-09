Мажоритарка от "Слуги народа": кто пойдет, куда и сколько

Партия "Слуга народа" планирует выдвинуть 199 кандидатов в народные депутаты по одномандатным округам. Однако работа над списком по мажоритарке длится до сих пор.

Об этом после съезда политсилы сообщил ее глава Дмитрий Разумков, передает Интерфакс-Украина. "Когда мы начали глубоко изучать представленные материалы, то выяснилось, что несмотря на всю открытость нашей партии, нам попытались представить кандидатами по округам тех, кто не соответствуют нашим принципам и подходам", – сказал он.

Разумков отметил, что списки будут дорабатываться, обсуждаться с делегатами съезда, после чего будут представлены общественности в полном объеме.

"Мы будем изучать ту информацию, которую будут давать журналисты, общественники. И если кто-то будет недостоин представлять украинское общество в Верховной Раде под знаменами партии "Слуга народа", мы его уберем. Закон нам это позволяет сделать до 8 июля", – заверил он.

Разумков подчеркнул, что на втором этапе съезда будет внутреннее обсуждение кандидатов и "достаточно жаркая дискуссия", в первую очередь, по кандидатам в округах.

"И еще раз скажу, что по ряду людей нужно будет принимать решения. Потому что вот смотришь весь материал, который пришел, – все отлично. Но когда начинаешь вникать глубоко в вопросы связей, взаимодействия, то понимаешь, что в одном регионе один крупный бизнесмен пытается нам интегрировать в партию связанных с собой людей, другой – в другом регионе", – пояснил он.

Разумков указал, что люди меняют фамилии, вообще свою историю, биографию, соцсети. "У нас нет постпраймериз по мажоритарке, у нас есть он только по списку, а нам потом с этими людьми работать, и всей стране", – добавил глава "Слуги народа".

Съезд "Слуги народа" "Украинская правда"

Напомним, что на съезде партия представила и первых кандидатов в мажоритарных округах. Так, по 31 округу (Кривой Рог, Днепропетровская область) будет баллотироваться Юрий Корявченков (кварталовец Юзик), по 25 округу (Днепр) – блогер Максим Бужанский, по 94 округу в Киевской области – журналист Александр Дубинский. По 201 округу в Киеве будет баллотироваться врач-аннстезиолог Максим Перебийнис, и по 218 округу (Киев) – Максим Гурин.

В то же время, как пишет "Украинская правда", руководитель штаба партии Александр Корниенко заявил, что "Слуга народа" намерена выставить по округам, где будут идти действующие народные депутаты Игорь Кононенко и Александр Грановский (БПП), Сергей Пашинский ("Народный фронт"), кандидатов, которые смогут составить им конкуренцию и победить.

"У нас там рассматриваются кандидаты, которые могут побороться с этими персонажами", – сказал он. По его словам, аналогичная ситуация будет по 96-му округу Киевской области против Ярослава Москаленко ("Воля народа"), по округам в Одессе, Харькове. "Мы везде будем бороться. Не мы придумали мажоритарку", – отметил Корниенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ‏политическая партия "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского 9 июня провела свой решающий съезд, на котором обнародовала и утвердила список кандидатов в общемандатном и одномандатном округах на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019.

В первую двадцатку политсилы вошли Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Ирина Венедиктова, Давид Арахамия, Галина Янченко, Михаил Федоров, Александр Корниенко, Анастасия Красносельская, Александр Ткаченко, Жан Беленюк, Сергей Бабак, Владислав Криклий, Елена Шуляк, Дмитрий Наталуха, Елизавета Ясько, Алексей Воржель, Андрей Герус, Михаил Радуцкий, Денис Монастырский и Даниил Гетьманцев.

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