"Масковская ученица": преемница Яременко объяснила поездки в Россию

Народный депутат от "Слуги народа", глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько рассказала о своем обучении в Москве.

Политик в Facebook пояснила, почему ездила в Россию уже после начала агрессии в 2014 году.

"Одна из моих коллег на заседании комитета по внешней политике и межпарламентского сотрудничества назвала меня "прилежной масковской ученицей"… Так, в октябре 2013 года программе обмена между Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко и МГУ имени Ломоносова, группа из лучших студентов философского факультета, поехала в Москву. К участию в этой программе были рекомендованы студенты-магистры специальности "политология" заранее – за несколько месяцев до начала Революции Достоинства", – написала депутат.

Ясько отметила, что 30 ноября, в день избиения студентов в Киеве, она уже работала над созданием общественной организации, которая "ставила целью удовлетворение общественных интересов граждан Украины при осуществлении своих прав".

Также она сообщила, что в марте 2014 года вернулась в Москву, так как "чувствовала себя послом Майдана и пыталась использовать все возможности", чтобы донести позицию Украины студентам и преподавателям МГУ.

"Психологически было очень тяжело, много лекций и семинаров начинались с того, что местные преподаватели и студенты просто не начинали что-то выкладывать, когда узнавали, что в аудитории есть несколько украинцев. И дальше от них уже шли эмоциональные высказывания на тему "братских народов", "таможенного союза" и "почему мы украинцы туда не хотим" и "зачем нам Европа". И уже тогда я была поражена увидеть, какая между нами пропасть", – вспоминала она.

Елизавета Ясько

Ясько добавила, что бывала в России уже после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.

"Было впечатление, что большинство россиян зазомбированные... В общем я провела в Москве с октября 2013-го по июнь 2014-го не более двух месяцев (программа закончилась в июне). Я убеждена, что в условиях войны с Россией – такой, даже кратковременный опыт понимания логики противника – дорого стоит", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от "Слуги народа", глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько подтвердила, что баллотируется на должность главы Комитета по внешней политике и международном сотрудничестве вместо ушедшего со скандалом Богдана Яременко.

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