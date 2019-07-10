Малкович поддержал партию Порошенко и назвал его одним из сильнейших европейских лидеров

Известный поэт и издатель, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, выдающийся государственный деятель Иван Малкович стал уполномоченным лицом партии "Европейская солидарность" на внеочередных парламентских выборах.

Об этом он заявил в обращении, распространенном в социальных сетях, сообщает пресс-служба политсилы. Малкович убежден, что вокруг "Европейской солидарности" сплотились наиболее опытные политики и деятели, которые доказали свою способность защищать национальные интересы Украины.

"Я поддерживаю на этих выборах "Европейскую солидарность". Именно здесь собрались самые яркие украинские политики, за чьими плечами не только пустые разговоры, а конкретные важные для Украины законы", – заявил поэт.

Иван Малкович Пресс-служба "ЕС"

Он вспомнил о Николае Княжицком с законом об украинском языке, Владимире Вятровиче с декоммунизацией, Андрее Парубие, Владимире Арьеве, Ирине Геращенко, которые, по его словам, и в Украине, и на европейской арене горячо боролись за украинский интерес.

"Возглавляет эту силу, по моему убеждению, один из сильнейших современных европейских лидеров Петр Порошенко, который, среди прочего, имеет одну просто выдающуюся черту – волю к действию. Он никогда не говорил, что за нас все уже решили, а бросался в бой, лицом к лицу убеждал влиятельных европейских и мировых лидеров, и все-таки защищал Украину в, казалось, безнадежные моменты, когда нас якобы уже сдали Путину", – подчеркнул Малкович.

Государственный деятель отметил, что в команде "ЕС" есть уникальное сочетание опыта и свежих идей – 70% кандидатов не были в парламенте или правительстве, но в течение последних пяти лет ежедневно боролись за Украину каждый на своем фронте. Однако, добавил он, чтобы вся команда с первых дней работы нового созыва парламента могла эффективно работать – ей нужны 30% опытных проукраинских политиков, которые знают все нюансы работы, как под куполом Верховной Рады, так и на дипломатическом фронте.

По словам Малковича, только сотрудничество молодых и опытных политиков может обеспечить развитие Украины.

Поэт призывал, чтобы в период пробуждения пятой колонны страны-агрессора, которая пытается завести в новый парламент как можно больше своих представителей, украинцы сделали выбор в пользу европейского будущего и соответствующей политической силы. Ведь, отметил он, она точно сможет сломать сценарии Кремля.

"Я доверяю этим людям. Знаю, что они не позволят, чтобы нас всех обыграли очень опытные в антиукраинских подступах медведчуки и другая промосковская нечисть. Прошу: не нужно быть беззаботными, и хотя бы на этих выборах надо перестать исповедовать печально известный украинский "кактотоонобуддизм". Давайте поддерживать реальных проукраинских политиков, которые по всем опросам имеют шанс пройти в Верховную Раду. Я – за "Европейскую солидарность", – подчеркнул Малкович.

Как сообщал OBOZREVATEL, известные украинские писатели поддержали партию Порошенко. Также о поддержке "Европейской солидарности" заявила интеллектуал Оксана Забужко.

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