Как прошел Майдан против капитуляции в Киеве: фоторепортаж OBOZREVATEL

Тысячи людей 8 декабря вышли на Майдан Независимости, чтобы на вече очертить “красные линии”, которые президенту Украины Владимиру Зеленскому нельзя переступать во время встречи в Нормандском формате.

О том, что говорили со сцены и как реагировали люди - в репортаже OBOZREVATEL.

Красные линии, которые нельзя переходить Зеленскому:

никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса;

нет выборам на Донбассе до деоккупации;

не прекращать судебные процессы против РФ;

нет компромиссам в вопросе возвращения Крыма;

недопущение федерализации страны.

Несмотря на то, что начинать акцию должны были в 13:00, люди начали появляться на Майдане за несколько часов. Там уже поставили сцену, на которой время от времени чекались группы. И если за полчаса до начала митинга на Майдане насчитывалось несколько сотен человек, то уже через час их количество выросло до нескольких тысяч. Причем, люди всё подтягивались - на пике их было около 6-7 тысяч.

После небольшой вступительной речи от ведущего, толпу разогревали музыканты из группы “OtVinta!”. Уже после на сцене появились представители трех партий, которые и организовали вече - “Европейская Солидарность”, “Батькивщина” и “Голос”. Тогда экс-глава Верховной Рады Андрей Парубий завил, что народ собрался, чтобы “не дать Путину воплотить свой план”, а депутат от “Голоса” Инна Совсун сказала, что “Майдан должен давать указания политикам”.

"Мы здесь, потому что нас не устраивает мир любой ценой, нас не устраивает мир ценой капитуляции", - сказала Совсун.

Кроме них на сцене выступал экс-директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, глава “Свободы” Олег Тягнибок, комбат Андрей Гергерт, он же "Червень", бывший политзаключенный Владимир Балух и многие другие. В общем и целом их спичи сводились к перечислению тех или иных “красных линий” и различной критике в адрес политики Зеленского. Между их речами на сцене выступали и музыканты - кроме упомянутых выше “OtVinta!”, перед собравшимися спели “Тартак” и “Мандри”.

Периодически спикеров прерывали разными лозунгами, по типу “Зелю геть”, “Ні капітуляції!”, “Україна не рояль” и подобными. К слову, некоторые протестующие выражали свои мысли в плакатах, а один пошел дальше и соорудил костюм Путина-фашиста, в котором и ходил.

Около 14:45 на Майдане появился пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко. Его появление вызвало некоторый ажиотаж среди тех людей, мимо которых он шел к сцене. К протестующим он вышел со своей женой Мариной Порошенко и произнес речь, в которой призвал Зеленского не боятся Путина и не сдавать тому страну.

"Мы здесь, чтобы голос отсюда был услышан и украинским президентом. Это чрезвычайно важно. У нас есть основания настаивать на этом. Все помнят его стремление стать на колени перед Путиным? Этого нельзя делать", – предостерег Порошенко.

После его спича вече закончилось коллективным исполнением Гимна Украины. Отметим, что такие акции сегодня проходили не только в Киеве, но и в Одессе, Харькове, Львове, Николаеве и других городах.

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