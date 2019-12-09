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9 декабря • обновлено в 10:15
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Как прошел Майдан против капитуляции в Киеве: фоторепортаж OBOZREVATEL

2.7т
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Тысячи людей 8 декабря вышли на Майдан Независимости, чтобы на вече очертить “красные линии”, которые президенту Украины Владимиру Зеленскому нельзя переступать во время встречи в Нормандском формате.

О том, что говорили со сцены и как реагировали люди - в репортаже OBOZREVATEL.

Красные линии, которые нельзя переходить Зеленскому:

  • никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса;

  • нет выборам на Донбассе до деоккупации;

  • не прекращать судебные процессы против РФ;

  • нет компромиссам в вопросе возвращения Крыма;

  • недопущение федерализации страны.

Несмотря на то, что начинать акцию должны были в 13:00, люди начали появляться на Майдане за несколько часов. Там уже поставили сцену, на которой время от времени чекались группы. И если за полчаса до начала митинга на Майдане насчитывалось несколько сотен человек, то уже через час их количество выросло до нескольких тысяч. Причем, люди всё подтягивались - на пике их было около 6-7 тысяч.

После небольшой вступительной речи от ведущего, толпу разогревали музыканты из группы “OtVinta!”. Уже после на сцене появились представители трех партий, которые и организовали вече - “Европейская Солидарность”, “Батькивщина” и “Голос”. Тогда экс-глава Верховной Рады Андрей Парубий завил, что народ собрался, чтобы “не дать Путину воплотить свой план”, а депутат от “Голоса” Инна Совсун сказала, что “Майдан должен давать указания политикам”.

"Мы здесь, потому что нас не устраивает мир любой ценой, нас не устраивает мир ценой капитуляции", - сказала Совсун.

Кроме них на сцене выступал экс-директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, глава “Свободы” Олег Тягнибок, комбат Андрей Гергерт, он же "Червень", бывший политзаключенный Владимир Балух и многие другие. В общем и целом их спичи сводились к перечислению тех или иных “красных линий” и различной критике в адрес политики Зеленского. Между их речами на сцене выступали и музыканты - кроме упомянутых выше “OtVinta!”, перед собравшимися спели “Тартак” и “Мандри”.

Как прошел Майдан против капитуляции в Киеве: фоторепортаж OBOZREVATEL
Как прошел Майдан против капитуляции в Киеве: фоторепортаж OBOZREVATEL
Как прошел Майдан против капитуляции в Киеве: фоторепортаж OBOZREVATEL
Как прошел Майдан против капитуляции в Киеве: фоторепортаж OBOZREVATEL
Как прошел Майдан против капитуляции в Киеве: фоторепортаж OBOZREVATEL
Как прошел Майдан против капитуляции в Киеве: фоторепортаж OBOZREVATEL
Как прошел Майдан против капитуляции в Киеве: фоторепортаж OBOZREVATEL

Периодически спикеров прерывали разными лозунгами, по типу “Зелю геть”, “Ні капітуляції!”, “Україна не рояль” и подобными. К слову, некоторые протестующие выражали свои мысли в плакатах, а один пошел дальше и соорудил костюм Путина-фашиста, в котором и ходил.

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"Пока не будет освобожден последний клочок земли": Порошенко эмоционально призвал Зеленского не уступать Путину

Около 14:45 на Майдане появился пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко. Его появление вызвало некоторый ажиотаж среди тех людей, мимо которых он шел к сцене. К протестующим он вышел со своей женой Мариной Порошенко и произнес речь, в которой призвал Зеленского не боятся Путина и не сдавать тому страну.

"Мы здесь, чтобы голос отсюда был услышан и украинским президентом. Это чрезвычайно важно. У нас есть основания настаивать на этом. Все помнят его стремление стать на колени перед Путиным? Этого нельзя делать", – предостерег Порошенко.

После его спича вече закончилось коллективным исполнением Гимна Украины. Отметим, что такие акции сегодня проходили не только в Киеве, но и в Одессе, Харькове, Львове, Николаеве и других городах.

Как прошел Майдан против капитуляции в Киеве: фоторепортаж OBOZREVATEL
Как прошел Майдан против капитуляции в Киеве: фоторепортаж OBOZREVATEL
Как прошел Майдан против капитуляции в Киеве: фоторепортаж OBOZREVATEL
Как прошел Майдан против капитуляции в Киеве: фоторепортаж OBOZREVATEL
Как прошел Майдан против капитуляции в Киеве: фоторепортаж OBOZREVATEL
Как прошел Майдан против капитуляции в Киеве: фоторепортаж OBOZREVATEL
Как прошел Майдан против капитуляции в Киеве: фоторепортаж OBOZREVATEL
Как прошел Майдан против капитуляции в Киеве: фоторепортаж OBOZREVATEL
Как прошел Майдан против капитуляции в Киеве: фоторепортаж OBOZREVATEL
Как прошел Майдан против капитуляции в Киеве: фоторепортаж OBOZREVATEL
Как прошел Майдан против капитуляции в Киеве: фоторепортаж OBOZREVATEL
Как прошел Майдан против капитуляции в Киеве: фоторепортаж OBOZREVATEL
Как прошел Майдан против капитуляции в Киеве: фоторепортаж OBOZREVATEL
Как прошел Майдан против капитуляции в Киеве: фоторепортаж OBOZREVATEL
Как прошел Майдан против капитуляции в Киеве: фоторепортаж OBOZREVATEL
Как прошел Майдан против капитуляции в Киеве: фоторепортаж OBOZREVATEL
Как прошел Майдан против капитуляции в Киеве: фоторепортаж OBOZREVATEL
Как прошел Майдан против капитуляции в Киеве: фоторепортаж OBOZREVATEL
Как прошел Майдан против капитуляции в Киеве: фоторепортаж OBOZREVATEL
Как прошел Майдан против капитуляции в Киеве: фоторепортаж OBOZREVATEL
Как прошел Майдан против капитуляции в Киеве: фоторепортаж OBOZREVATEL
Как прошел Майдан против капитуляции в Киеве: фоторепортаж OBOZREVATEL
Как прошел Майдан против капитуляции в Киеве: фоторепортаж OBOZREVATEL
Как прошел Майдан против капитуляции в Киеве: фоторепортаж OBOZREVATEL

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Эксклюзив
Персоны
Петр Порошенко Марина Порошенко Владимир Вятрович Андрей Парубий Олег Тягнибок Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Майдан Незалежности митинг
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Предлагаю всем с плакатами "Воля або смерть" сделать сеппуку по результатам норманнской встречи.
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Plotnikov Alex, смотри, что б тебе кто не сделал!
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Шевченко Василь
Шевченко Василь
Мій предидущий коментар видалили! Кляті зелебобіки! Проте мене не заткнути! Спасибі всем, хто вийшов на Майдан і стояв разом с нами против сдачі інтересів України. Ми не прогнемся под хутіна. Хлопці з організації РОК тоже зделали большой вклад в наше вече, поставивши палатки. Спасибі нашому президентові Петру Олексійовичу, що зібрав нас всех та зделав классний концерт. Покличте в следующий раз Сокиру Перуна! хутін буде у суді! Слава Україні!
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
И в завершении выступления в пэцю полетели яйца)))))
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