"Лжецы, это заслуга Порошенко!" Украинцы взорвались гневом из-за газовой "победы" Зеленского

Слова президента Владимира Зеленского о "маленькой победе" Украинsы против "Газпрома", который по решению Стокгольмского арбитража компенсировал Нафтогазу почти 3 млрд долларов, вызвали возмущение в украинцев.

Соответствующий пост он опубликовал на странице в Facebook. Со своей стороны пользователи соцсети раскритиковали его за то, что присваивает себе чужие заслуги.

"Еще одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны – большая. НАК "Нафтогаз Украины" получил от "Газпрома" $2,9 млрд компенсации по решению Стокгольмского арбитража. Деньги уже на украинских счетах – в соответствии с достигнутыми договоренностями", – похвастался глава государства.

Украинцы раскритиковали Зеленского за присвоение чужих заслуг

При этом в комментариях под постом Зеленского, которых там собралось более 3,6 тыс., разгорелся настоящий спор.

Украинцы отметили, что это победа не нынешней, а предыдущей власти, в частности команды пятого президента Украины Петра Порошенко.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

"А ты тут причем? Это все благодаря Пороху и его команде. Ты же своими зелеными человечками только об**раешь достижения прошлой власти", "Еще одна? Разве были победы? Это работа не нынешнего правительства, не примазывайся!", "Причем здесь вы к этой "победе"? Это достижение предыдущей власти, которую вы до сих пор не перестаете критиковать", "Иск в суд подавал Яценюк, Елена Зеркаль с командой высокопрофессионально выиграла этот суд, а лавровый венок одел Зеленский. Вот каким боком он к этому причастен?", "Эти деньги – заслуга предыдущей власти, а вы отказались от дальнейших исков на сумму почти 12 млрд. Лжецы!!!!" – возмущаются люди.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL:

Российский "Газпром" после нескольких месяцев переговоров договорился заключить с украинским "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа. Он будет действовать пять лет с возможностью продления еще на 10 лет.

Кроме того, была достигнута договоренность о том, что Россия заплатит 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а Украина откажется от дальнейших исков против "Газпрома".

Речь идет, в частности, об урегулировании штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд.

По словам исполнительного директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, контракт с Россией о транзите газа через территорию Украины может быть подписан уже 27 декабря.

При этом вице-премьер-министр России Дмитрий Козак назвал выплату $2,9 млрд Украине "каплей в море" по сравнению с отказом от дальнейших претензий.

Российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитражного суда.

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