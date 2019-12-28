Главная Новости
28 декабря • обновлено в 11:39
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Лжецы, это заслуга Порошенко!" Украинцы взорвались гневом из-за газовой "победы" Зеленского

7.3т
Читать материал на украинском

Слова президента Владимира Зеленского о "маленькой победе" Украинsы против "Газпрома", который по решению Стокгольмского арбитража компенсировал Нафтогазу почти 3 млрд долларов, вызвали возмущение в украинцев.

Соответствующий пост он опубликовал на странице в Facebook. Со своей стороны пользователи соцсети раскритиковали его за то, что присваивает себе чужие заслуги.

"Еще одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны – большая. НАК "Нафтогаз Украины" получил от "Газпрома" $2,9 млрд компенсации по решению Стокгольмского арбитража. Деньги уже на украинских счетах – в соответствии с достигнутыми договоренностями", – похвастался глава государства.

Новости
Зеленский пошел на уступки Путину: что потеряет Украина из-за новых соглашений с "Газпромом"

Украинцы раскритиковали Зеленского за присвоение чужих заслуг

Украинцы раскритиковали Зеленского за присвоение чужих заслуг

При этом в комментариях под постом Зеленского, которых там собралось более 3,6 тыс., разгорелся настоящий спор.

Украинцы отметили, что это победа не нынешней, а предыдущей власти, в частности команды пятого президента Украины Петра Порошенко.

"Заслуга Порошенко!" Украинцы взорвались гневом из-за газовой "победы" Зеленского

Скриншот комментариев

"Заслуга Порошенко!" Украинцы взорвались гневом из-за газовой "победы" Зеленского

Скриншот комментариев

"А ты тут причем? Это все благодаря Пороху и его команде. Ты же своими зелеными человечками только об**раешь достижения прошлой власти", "Еще одна? Разве были победы? Это работа не нынешнего правительства, не примазывайся!", "Причем здесь вы к этой "победе"? Это достижение предыдущей власти, которую вы до сих пор не перестаете критиковать", "Иск в суд подавал Яценюк, Елена Зеркаль с командой высокопрофессионально выиграла этот суд, а лавровый венок одел Зеленский. Вот каким боком он к этому причастен?", "Эти деньги – заслуга предыдущей власти, а вы отказались от дальнейших исков на сумму почти 12 млрд. Лжецы!!!!" – возмущаются люди.

"Заслуга Порошенко!" Украинцы взорвались гневом из-за газовой "победы" Зеленского

Скриншот комментариев

"Заслуга Порошенко!" Украинцы взорвались гневом из-за газовой "победы" Зеленского

Скриншот комментариев

"Заслуга Порошенко!" Украинцы взорвались гневом из-за газовой "победы" Зеленского

Скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Российский "Газпром" после нескольких месяцев переговоров договорился заключить с украинским "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа. Он будет действовать пять лет с возможностью продления еще на 10 лет.

  • Кроме того, была достигнута договоренность о том, что Россия заплатит 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а Украина откажется от дальнейших исков против "Газпрома".

  • Речь идет, в частности, об урегулировании штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд.

  • По словам исполнительного директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, контракт с Россией о транзите газа через территорию Украины может быть подписан уже 27 декабря.

  • При этом вице-премьер-министр России Дмитрий Козак назвал выплату $2,9 млрд Украине "каплей в море" по сравнению с отказом от дальнейших претензий.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Стокгольмское решение по газу" на OBOZREVATEL.

Автор
Марта Рок
Тема
Стокгольмское решение по газу
Персоны
Марина Порошенко Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
победа судебные решения НАК "Нафтогаз" Газпром
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
15
17
Смешно
32
Интересно
10
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Какая же он мразь, этот негодяй Зе.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
4
Wick John
Wick John
Кацaп Кацaпыч, алкаш вальцман самый лучший для безмозглых укро свиней
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Тьфу ты млять, а Порошенко что еще жывой? Я думал вы его давно усыпили за ненадобностью.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
2
Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
не украинцев, а порохоботов, это две большие разницы
Показать комментарий полностью
Ответить
5
5
Wick John
Wick John
Кацaп Кацaпыч, свинья закрой хлебальник и не хрюкай
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Смирнов Владимир, слышь ты, чмошник. Ты сам кто? Ты просто ничтожество. Дырка от жёппы.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
5

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги