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Ляшко призвал украинцев присоединиться к массовым протестам против живодеров

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Народный депутат и лидер Радикальной партии Олег Ляшко призвал украинцев присоединиться к массовым протестам против живодеров, которые убили сотни собак в приюте Николаева.

"Придите и вы. Ради лохматого песика, который виляет хвостом, когда видит вас у супермаркета. Ради искреннего щенка на заправке, которое любит вас, даже если вы его не любите. Ради того, чтобы ваши дети росли в мире доброты и любви и никогда не знали людей, которые могут отобрать жизнь у невинного существа", - написал Ляшко в Facebook.

Нардеп отметил, что акции с требованием наказать живодеров начнутся в пятницу, 20 июля, во многих областных центрах Украины и некоторых других городах преимущественно возле зданий горсоветов.

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Напомним, 17 июля в Николаевском городском совете произошла драка между зоозащитниками и сторонниками эвтаназии животных.

Также накануне убийцы собак избили журналистов в Кривом Роге.

Персона
Олег Ляшко
Место
Украина
Объект
Радикальная партия
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