Луценко заявил об отставке и рассказал о планах на будущее

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку с должности, когда будет избран новый парламент и Верховная Рада 9-го созыва приступит к работе.

Об этом он сказал в эфире "Радио НВ" и добавил, что о своем решении он уже сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает "Интерфакс- Украина".

"Я готов к этому. Жду имя спикера. Как только парламент соберется, сформирует руководящие органы парламента, я внесу заявление об отставке по собственному желанию", — заявил Луценко.

Юрий Луценко

Он выразил уверенность, что президент и парламент примут решение относительно нового генпрокурора, "которому я спокойно передам все дела и определенные рекомендации на будущее".

Луценко добавил: "Сделаю это потому, что считаю себя плохим генпрокурором... я пойду в отставку как генпрокурор, который вернул украденных средств и активов на 4 млрд долларов".

Отвечая на вопрос о том, пойдет ли он в политику, генпрокурор сыронизировал, что "никогда и не отходил".

"Буду ли заниматься партийной деятельностью – еще не решил", — сказал он.

На вопрос о том, допускает ли он уголовные дела в отношении него, Луценко сказал, что в НАБУ "до 15 дел", в которых он фигурирует. При этом генпрокурор выразил уверенность в том, что не совершал никаких правонарушений и в делах, в которых он фигурирует или будет фигурировать, не будет признаков преступления.

Отметим, что генеральный прокурор Украины назначается на должность и увольняется президентом Украины с согласия Верховной Рады. Парламент может выразить недоверие генпрокурору, что влечет его отставку с должности.

С мая 2016 года эту должность занимает Луценко. 11 июня в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления (№10380) о даче согласия парламента на увольнение президентом Луценко с должности генпрокурора. Документ определен президентом как неотложный.

23 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Луценко раскрыл новые подробности скандала с Окружным админсудом.

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