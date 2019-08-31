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Луценко пригрозил нардепу от "Слуги народа" судом: что произошло

1.9т Читать материал на украинском

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко пообещал подать в суд на руководителя фракции президентской партии "Слуга народа" Давида Арахамию за обвинения в том, что он является акционером подпольного казино.

Об этом нардеп ранее заявил в эфире телеканала ZIK.

"Когда мы начали изучать нелегальный игорный бизнес, то бенефициаром оказался весь политикум. Например, Юрий Луценко является акционером сети подпольных казино", – заверил Арахамия.

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Луценко пригрозил Арахамии судом

Луценко пригрозил Арахамии судом

После такого заявления Луценко попросили в Facebook объяснить, правду ли говорит нардеп. "Может, хоть что-то скажете? Было дело или Арахамия все выдумал?" – написал пользователь Николай Попов.

"Полное вранье. Подам в суд", – отреагировал Луценко.

Луценко пригрозил нардепу от "Слуги народа" судом: что произошло

Скриншот: delo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Луценко отправили в отставку на первом заседании Верховной Рады 29 августа. Место генпрокурора вместо него занял Руслан Рябошапка.

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Персоны
Давид Арахамія Юрий Луценко
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Не зря янык посадил этого вечного революционера писдабола.
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