Экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко потроллил бывшего главу Офиса президента Андрея Богдана под его постом в Facebook.

Богдан опубликовал на своей Facebook-странице селфи, подписав его: "Не дождетесь! Я еще не раз вас...". Вероятно, таким образом экс-глава ОП отреагировал на информацию о том, что он может быть болен коронавирусом.

В комментариях под постом отписался экс-генпрокурор Юрий Луценко. Он запостил картинку из сериала "Крутое пике" - в скетче самолет все время падает.

"Заметь, меня на фото нет!", - отреагировал Богдан.

"Ты уже в салоне этого самолета", - парировал Луценко.

Луценко потроллил Богдана Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в разгар эпидемии коронавируса около 100 высокопоставленных украинских чиновников, политиков и звезд шоу-бизнеса "закрывали сезон" в Куршевеле. Среди них был зараженный коронавирусом Сергей Шахов, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан вместе со своими друзьями и другие.

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