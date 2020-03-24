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24 марта • обновлено в 17:30
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Луценко потроллил Богдана кадром из сериала

1.4т
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Экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко потроллил бывшего главу Офиса президента Андрея Богдана под его постом в Facebook.

Богдан опубликовал на своей Facebook-странице селфи, подписав его: "Не дождетесь! Я еще не раз вас...". Вероятно, таким образом экс-глава ОП отреагировал на информацию о том, что он может быть болен коронавирусом.

В комментариях под постом отписался экс-генпрокурор Юрий Луценко. Он запостил картинку из сериала "Крутое пике" - в скетче самолет все время падает.

"Заметь, меня на фото нет!", - отреагировал Богдан.

"Ты уже в салоне этого самолета", - парировал Луценко.

Луценко потроллил Богдана

Луценко потроллил Богдана

Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в разгар эпидемии коронавируса около 100 высокопоставленных украинских чиновников, политиков и звезд шоу-бизнеса "закрывали сезон" в Куршевеле. Среди них был зараженный коронавирусом Сергей Шахов, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан вместе со своими друзьями и другие.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Персоны
Андрей Богдан Юрий Луценко
Место
Украина
Тег
скандалы
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