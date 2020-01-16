В среду, 15 января, в Палате представителей Конгресса США опубликовали переписку партнера Рудольфа Джулиани Льва Парнаса с украинскими чиновниками, в частности бывшим генеральным прокурором Юрием Луценко, который выдал немало "перлов".

Полный текст сообщений, которыми обменивались фигуранты, опубликовало радио "НВ".

В ходе общения Парнас называет бывшего генпрокурора "братухой" и обещает, что не даст его в обиду.

Собраны яркие моменты переписки Луценко с "братухой" Парнасом

24 февраля 2019 года.

Парнас: Поужинаем вместе?

Луценко: Какая кухня?

Парнас: Хорошая, украинская.

Луценко: А пиво ок? Есть хороший бельгийский пивной ресторан с украинскими блюдами.

13 марта. Луценко: Извини, но все это просто за*бало. Я не получил визита. Мой Первый не получил них*ра. Я готов взуть вашего конкурента. Но ты хочешь еще большего. Мы — все [сразу делаем]. Вы – потом. Это нечестно.

Парнас: Юра, дорогой!!! Давай завтра на свежую голову поговорим!!!

20 марта.

Парнас: Юра, поздравляю!!! Сегодня ты стал политическим деятелем Мирового Уровня!!! Слава Украине!!!

Луценко: Если меня не пригласят в ближайшее время с официальным визитом — я не отобьюсь от наших и ваших.

Парнас: Юра, не переживай, мы тебя в обиду не дадим. Это только начало.

21 марта.

Луценко: Ну что, меня взувают заявлением Госдепа о том, что я вру. Спрашивается: на*уй мне эти приключения, особенно за 10 дней до выборов? Причем в Госдепе говорят, что мои заявления идут на пользу коррупционерам. Ах**нная помощь Украине.

Парнас: Дай мне 30−45 минут, я тебе перезвоню — у меня есть хорошие новости.

Луценко: Госдеп заявляет, что я лгу!!! Я еб*л такие результаты.

2 апреля.

Луценко: Было бы неплохо пригласить меня на встречу. Можно — неформальную, на ранчо. А то чувствую себя подопытной мышкой.

17 апреля.

Парнас: Добрый день, какие планы на сегодня?

Луценко: Проблемы дома. Давай завтра?

Парнас: Окей, братуха. Дай Бог, все нормально.

Луценко: Зае*ался.

Парнас: Я представляю. Держись, я с тобой.

14 мая.

Парнас: Big day today!!! Good luck and kick ass!!! [Сегодня большой день! Удачи — и надери задницы!].

Парнас: Когда успокоишься — наберешь меня. Я жду твоего звонка.

Луценко: Я спокойный, как х*й после акта.

Парнас: Я понимаю, ты очень занят, но нам с тобой нужно увидеться. Я по тебе соскучился — скажи где, любое время, я спать не иду.

16 мая. Луценко: Ты где? В отеле?

Парнас: Гостиница Хилтон.

Луценко: Еду с женой. Вам пи*дец.

17 мая.

Парнас: Юра, набери меня.

Луценко: Ни*уя. Я не хочу в два часа ночи работать на Америку.

Парнас: Понял.

Луценко: Виски — это круто.

Парнас: С привкусом торфа и дыма!!! Уже другое вряд ли будем пить. Или японское!!!

Луценко: Звони после 350 [мл выпитого].

Парнас: На такой объем нужна сильная компания!!!

Луценко: Та фигня. Вот 700 [мл] - это "штанга".

Парнас: Это смертельная доза.

Луценко: Первый раз — да, потом привыкаешь.

Парнас: Это профессионалы могут!!!

21 мая.

Луценко: Настроение говно. Страна на краю пропасти.

25 мая. Луценко: Вы что, вот так все бросили и без "на коня" уехали???

Парнас: Так [сильно в] последний раз "дали", что решили "чуть помедленнее кони, чуть помедленнее"!!!

Луценко: Та это норм. Все на ногах.

26 июня. Парнас: Игорь [вероятно, другой соратник Джулиани Игорь Фруман, — Ред.] спрашивает, какой [виски] ему лучше выпить?

Луценко: Hibiki [японский виски, цена за 0,7 л — приблизительно 6 тысяч гривен, — Ред.]. Очень классный. В тройке мира.

5 октября. Луценко: Перечитал конец [статьи The New York Times]. Додуматься спросить у Джулиани о моей наполовину обрезанной фразе (бесперспективности расследования в Америке конфликта интересов Байдена) — это Пулитцер из рук [главного пропагандиста Третьего Рейха Йозефа] Геббельса! Пи**ец! Просто пи**ец. Шестое американское СМИ безбожно врет и манипулирует. Какая на*уй там у вас свобода слова???

Как сообщал OBOZREVATEL, в переписках Парнаса также вспыли новые факты давления на экс-посла США в Украине Мари Йованович и попытки личного адвоката Трампа Руди Джулиани встретиться с президентом Украины.

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