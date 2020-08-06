Лукашенко вспомнил, как отчитал Путина и Шойгу за бои в Дебальцево

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что после боев в Дебальцево он отчитывал российского лидера Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону. По словам президента, Шойгу признал, что "зашли слишком далеко".

"Это было после Дебальцево. Когда случилась страшная бойня там… И я как раз с Путиным встретился: "Что у вас там произошло? Все говорят, очень много людей погибло". Он говорит: "Каша. Каша…" (Путин) начал разговаривать с Шойгу, передал мне трубку. Я подошел к аппарату, говорю: "Сергей Кужугетович, не кажется, что далеко зашли?" – "Да, кажется. Надо с этим кончать", – вспомнил Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 2019 года Генеральная прокуратура Украині направила информационное сообщение в Международный уголовный суд относительно казни российскими оккупантами 9 военнослужащих ВСУ во время боев за Иловайск и Дебальцево.