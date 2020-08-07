Лукашенко сказал, вернет ли Путин оккупированный Крым и Донбасс

Украине в ближайшее время не удастся вернуть оккупированный Россией Крым.

Об этом в интервью "Гордону" рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко. При этом он сказал, что возвращение Донбасс произойдет быстрее.

"С Донбассом проще. Донбасс – пятое колесо в телеге России, он ей абсолютно не нужен. Не очень-то он, наверное, нужен и Украине, исходя из того, как разворачиваются события", – высказал свое мнение Лукашенко.

По мнению главы Беларуси, Украина могла и раньше разрешить военный конфликт на Донбассе, лишь позволив президенту РФ Владимиру Путину "сохранить лицо".

Отметим, что ранее Александр Лукашенко заявил, что он "воевал бы за Крым", а Украина не смогла защитить свою территорию.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко дал большое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказался о ситуации в Украине, аннексии Крыма и Владимире Путине.