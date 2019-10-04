Главная Новости
4 октября • обновлено в 17:36
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Регионы России": Лукашенко публично оконфузился на встрече с Зеленским. Видео

1.9т Читать материал на украинском

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским случайно назвал территорию Украины регионами России.

Жесткий конфуз произошел на Втором форуме регионов в Житомире 4 октября. Его транслировало "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Услышав оговорку Лукашенко, Зеленский с улыбкой исправил его. "Украины, Александр Григорьевич", – сказал глава украинского государства.

Новости
"Не хочу скрывать": Лукашенко рассказал о будущем поставок нефти и бензина в Украину
Александр Лукашенко и Владимир Зеленский

Александр Лукашенко и Владимир Зеленский

Скриншот видео

Президент Беларуси, в свою очередь, попытался отшутиться. "Я испугался, думаю, неужели я Владимир Владимирович сказал", – парировал Лукашенко.

В этот момент зал взорвался хохотом, а Зеленский снова отметил белорусскому коллеге. "Слава Богу, нет", – сказал президент.

В итоге Лукашенко улыбнулся и извинился, выразив надежду на то, что все поняли, что он имел в виду.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко подтвердил готовность принять участие в урегулировании конфликта на Донбассе, в том числе путем направления туда белорусского миротворческого контингента.

В то же время президент Беларуси заявил, что не считает возможным возвращение Крыма под контроль Украине в обозримом будущем.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персоны
Владимир Зеленский Александр Лукашенко
Место
Украина Житомир
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
7
2
Смешно
0
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Батька что то знает)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel