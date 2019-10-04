"Регионы России": Лукашенко публично оконфузился на встрече с Зеленским. Видео

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским случайно назвал территорию Украины регионами России.

Жесткий конфуз произошел на Втором форуме регионов в Житомире 4 октября. Его транслировало "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Услышав оговорку Лукашенко, Зеленский с улыбкой исправил его. "Украины, Александр Григорьевич", – сказал глава украинского государства.

Александр Лукашенко и Владимир Зеленский Скриншот видео

Президент Беларуси, в свою очередь, попытался отшутиться. "Я испугался, думаю, неужели я Владимир Владимирович сказал", – парировал Лукашенко.

В этот момент зал взорвался хохотом, а Зеленский снова отметил белорусскому коллеге. "Слава Богу, нет", – сказал президент.

В итоге Лукашенко улыбнулся и извинился, выразив надежду на то, что все поняли, что он имел в виду.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко подтвердил готовность принять участие в урегулировании конфликта на Донбассе, в том числе путем направления туда белорусского миротворческого контингента.

В то же время президент Беларуси заявил, что не считает возможным возвращение Крыма под контроль Украине в обозримом будущем.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!