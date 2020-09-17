Лукашенко заговорил о войне, усилении границы с Украиной и полном закрытии с Литвой и Польшей

Александр Лукашенко, который занимает пост президента Беларуси с года 1994, объявил об усилении государственной границы с Украиной, а также о ее закрытии с Литвой и Польшей.

Лукашенко также обратился к народам Литвы, Польши и Украины с просьбой "остановить своих политиков" и "не дать развязать войну". Об этом он говорил во время выступления на женском форуме "За Беларусь" вечером в четверг, 17 сентября, передает БЕЛТА (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Мы понимаем, что в их арсенале осталось совсем немного приемов, прежде чем развязать горячую войну. Поэтому мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, половину армии поставить под ружье, и закрыть государственную границу с Западом. Прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", – заявил Лукашенко.

Также он сообщил, что в связи с "острой ситуацией" будет проведен второй этап военных белорусско-российских учений "Славянское братство".

"Я вынужден в последние дни вместе с президентом России и министром обороны отстроить общую защиту Союзного государства", – сказал Лукашенко.

Говоря о выборах президента в Беларуси, Лукашенко заявил, что "мы провели выборы по Конституции и не нуждаемся ни в каком признании".

"Выборы состоялись, и они законны", – утверждал Лукашенко, добавив, что "мы не станем на колени, даже если останемся в одиночку".

Как писал OBOZREVATEL, накануне Европарламент не признал Александра Лукашенко президентом Беларуси, потребовав ввести санкции против него и россиян, которые сотрудничали с белорусскими властями.

По данным СМИ, суммарные потери России на поддержку белорусской экономики за последние 25 лет, на протяжении которых страной управляет Александр Лукашенко, составляют как минимум $98,7 млрд в номинальных цифрах, а с учётом инфляции, в ценах 2019 года – $116,1 млрд.