Лукашенко заговорил о войне, усилении границы с Украиной и полном закрытии с Литвой и Польшей

Лукашенко попросил народы Украины, Польши и Литвы "остановить своих политиков"
Он заявил, что против Беларуси якобы могут "развязать горячую войну"
По словам Лукашенко, он вынужден половину армии "поставить под ружье"
Александр Лукашенко, который занимает пост президента Беларуси с года 1994, объявил об усилении государственной границы с Украиной, а также о ее закрытии с Литвой и Польшей.
Лукашенко также обратился к народам Литвы, Польши и Украины с просьбой "остановить своих политиков" и "не дать развязать войну". Об этом он говорил во время выступления на женском форуме "За Беларусь" вечером в четверг, 17 сентября, передает БЕЛТА (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).
"Мы понимаем, что в их арсенале осталось совсем немного приемов, прежде чем развязать горячую войну. Поэтому мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, половину армии поставить под ружье, и закрыть государственную границу с Западом. Прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", – заявил Лукашенко.
Также он сообщил, что в связи с "острой ситуацией" будет проведен второй этап военных белорусско-российских учений "Славянское братство".
"Я вынужден в последние дни вместе с президентом России и министром обороны отстроить общую защиту Союзного государства", – сказал Лукашенко.
Говоря о выборах президента в Беларуси, Лукашенко заявил, что "мы провели выборы по Конституции и не нуждаемся ни в каком признании".
"Выборы состоялись, и они законны", – утверждал Лукашенко, добавив, что "мы не станем на колени, даже если останемся в одиночку".
Как писал OBOZREVATEL, накануне Европарламент не признал Александра Лукашенко президентом Беларуси, потребовав ввести санкции против него и россиян, которые сотрудничали с белорусскими властями.
По данным СМИ, суммарные потери России на поддержку белорусской экономики за последние 25 лет, на протяжении которых страной управляет Александр Лукашенко, составляют как минимум $98,7 млрд в номинальных цифрах, а с учётом инфляции, в ценах 2019 года – $116,1 млрд.