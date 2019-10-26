Несколько дней назад в этом блоге было обращено внимание на то, что публикация 15 октября в ФБ Дарки Олифер, пресс-секретаря представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы, сообщения о якобы новых требованиях украинской стороны на переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы и ее шумное обсуждение (и осуждение) на московских телеканалах на самом деле ни в коей мере не отражали не только принципиального, но и вообще какого-либо изменения политики администрации Владимира Зеленского в отношении формулы Штайнмайера, нормандского формата, минских соглашений и т.п. Эти действия, очевидно, были лишь частью операции дезинформационного прикрытия усилий администрации Зеленского (а также Кремля?) по объединению Украины с ОРДЛО.

Как видно по комментам к упомянутому посту, не все читатели согласились с этим наблюдением. Не согласилась с этим выводом и известный политический обозреватель К.Кириллова, два дня спустя после публикации указанного текста продолжавшая настаивать на том, будто бы "Киев отказался от "мира" на условиях Москвы".

Элемент неопределенности в этой дискуссии в какой-то степени объяснялся отсутствием прямой реакции на публикацию Д.Олифер членов украинского руководства, непосредственно определяющих внешнюю политику страны, – А.Ермака, А.Богдана, В.Зеленского. То, что было названо их "гробовым молчанием", похоже, интерпретировалось К.Кирилловой в качестве "знака согласия" с Д.Олифер, а мною – в качестве вынужденной с их стороны психологической паузы, вызванной прежде всего массовыми протестами украинских патриотов 14 октября против осуществляемой киевскими властями капитуляции.

Прошло не так много времени – всего 8 дней, и "гробовое молчание" закончилось. Разрешив тем самым вопрос о том, "чем все это было": либо кардинальным поворотом украинской власти от навязанной ей капитулянтской парадигмы "воссоединения" к суверенной политике, либо все же операцией прикрытия неуклонно проводимой политики воссоединения.

23 октября Владимир Зеленский дал интервью газете "Сегодня", в котором не оставил никаких сомнений в неизменности своей позиции. В его интервью не прозвучало ни одной формулировки, ни одного требования из "депеши Д.Олифер" от 15 октября, то есть:

- ни роспуска квазигруппировок "Л/ДНР";

- ни обеспечения эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;

- ни вывода с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;

- ни разведения сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;

- ни обеспечения работы Центральной Избирательной Комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;

- ни установления контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы;

- ни выполнения других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и минскими соглашениями.

Зато в нем в очередной раз были воспроизведены хорошо известные пункты осуществляемой им и в целом украинскими властями фактической стратегии, нацеленной на объединение свободной Украины с ОРДЛО:

- не роспуск Л/ДНР, а принятие формулы Штайнмайера;

- не вывод иностранных формирований, а разведение войск (на самом деле – отвод ВСУ);

- не восстановление украинского правового режима на Донбассе, а принятие закона об особом статусе ОРДЛО;

- не установление контроля над границей, а переговоры в нормандском формате;

- не свобода действия на Донбассе украинских политических партий, СМИ, ЦИК, а встречи и переговоры с Путиным.

Корр. : Относительно Вашей встречи, которая состоялась сегодня утром, с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Сложная немецкая фамилия, но ее уже все украинцы выучили...

В.Зеленский : Я ему сказал, что благодаря вашей формуле ваша фамилия сейчас популярнее моей фамилии в Украине. У нас была очень хорошая встреча, предметная встреча. Все работают над тем, чтобы у нас появилась дата "нормандской" встречи. И сам господин президент Штайнмайер тоже этого очень хочет... Не было встречи, не было возможности для каких-либо отношений в "нормандском формате". Потому что "нормандский формат" был остановлен, и с 2016 года не было ни одной встречи. Поэтому никто не понял, почему бывшие представители нашей власти, как... Почему они так, скажем так, не понимают, по поводу чего, как можно говорить о "формуле Штайнмайера" сегодня, как можно воплощать ее в жизнь, – этого не понимает никто.

Все хотят, чтобы наступил мир, все нас поддерживают, все поддерживают и разведение войск – конечно, когда есть действительно нормальный высокий уровень безопасности на тех КПВВ или на тех участках разведения. Иначе никто разведение не будет начинать. Поэтому все поддерживают Украину, хотят, чтобы Украина вернула территории, своих граждан... Будем работать вместе...

Мы договорились, что у нас должна быть встреча, когда мы согласуем текст так называемой формулы Штайнмайера, и когда у нас будет разведение на трех участках. На одном участке, вы знаете, в Станице Луганской, разведение прошло. Сейчас есть подготовительные моменты к разведению в Петровском и Золотом. Там разведение не происходит из-за нарушения режима тишины, но я думаю, что все обязательно произойдет и следующим шагом будет встреча в "нормандском формате". Другая информация мне просто не известна...

Корр. : Каким образом закон об особом статусе Донбасса поможет нам восстановить контроль над сейчас неподконтрольном Украине участком границы?

В.Зеленский : Ну, надо смотреть, что это такое – закон об особом статусе. Пока это было понимание в минском процессе, об этом говорилось, закон был принят. То есть закон об особом статусе сейчас действует, вы знаете, он уже был принят. Какой он будет – это я уже повторяюсь, но это правда, – какой он будет дальше, закон об особом статусе, мы не знаем. Мы готовы обсуждать эти вопросы и в "нормандском формате", и готовы обсуждать условия этого закона об особом статусе с обществом Украины, пока его не проголосуем.

Обратите внимание: в ответе на прямой вопрос корреспондента о восстановлении украинского контроля над границей именно тема контроля Киева над границей полностью проигнорирована, вместо этого следуют рассуждения Зеленского о необходимости принятия закона об особом статусе ОРДЛО.

В целом получается следующая картина.

Центральная тема интервью (и цель проводимой политики) – чтобы Украина вернула территории, своих граждан (т.е. объединение Украины с ОРДЛО).

Механизм возвращения – закон об особом статусе (т.е. нарушение правового единства страны).

Способ работы – будем работать вместе (с ОРДЛО, Макроном, Меркель, Путиным).

Метод достижения – переговоры с Путиным в нормандском формате: без дипломатии нельзя решить этот вопрос. Без разговора нельзя решить этот вопрос. Без обсуждения любых условий нельзя решить этот вопрос. Без встреч нельзя решить этот вопрос. Сидеть дома или просто говорить, или благодаря средствам массовой информации, или благодаря личному воображению, или просто в разговорах в ток-шоу – нельзя решить этот вопрос. Этот вопрос решается, когда говорят... Когда говорят люди на высшем уровне! Когда говорит "Четверка" в "нормандском формате" (т.е. совершенно неадекватное представление о "людях на высшем уровне!", о "четверке", "нормандском формате").

И, наконец, четко сформулированный Зеленским совершенно недопустимый для него вариант – никто не хочет, чтобы было у нас Приднестровье (т.е. Зеленский не хочет изоляции от Украины инфицированной политической ткани).

Пожалуй, это ключевой момент для понимания и мышления и действий Зеленского – принципиальное неприятие молдово-приднестровского образца.

На самом же деле единственный путь обеспечения мира на Донбассе и одновременного сохранения свободной Украины – это именно молдово-приднестровский, грузино-югоосетинский, западногерманский, южнокорейский вариант. То есть это прекращение огня, замораживание конфликта, установление линии разграничения, ее жесткая оборона, независимое внутри- и внешнеполитическое, экономическое, социальное развитие двух государственных образований – свободного и бандитско-тоталитарного: Молдовы и Приднестровья, Грузии и Южной Осетии, Западной и Восточной Германий, Южной и Северной Корей.

Альтернатива молдово-приднестровскому, грузино-югоосетинскому, западногерманскому, южнокорейскому варианту только одна – лугандонизация Украины, т.е. инфицирование бандитско-тоталитарной опухолью политического тела свободной страны. Точно так же, как это происходило в свое время с инфицированием коммунистической опухолью из Северного Китая всего Китая, из Северного Вьетнама – всего Вьетнама, из гор Сьерра-Маэстра – всей Кубы, с рамзанизацией в последние два десятилетия – всей России.

Можно как угодно пытаться объяснить, почему именно такой судьбы для своей страны хочет Владимир Зеленский. Но что не оставляет никакого сомнения, так это то, что это безусловно совершенно сознательная, тщательно продуманная, последовательно осуществляемая им стратегия.

Удастся ли ее воплотить в жизнь – зависит, естественно, не только от В.Зеленского.

Но то, что в этом заключается его стратегическая цель, сомнений теперь никаких нет.

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