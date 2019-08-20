Литва хочет создать международную коалицию против Белорусской АЭС

Литва хочет создать международную коалицию против строящейся Белорусской АЭС.

Как сообщает польский портал BiznesAlert, энергетическая конференция под патронажем президента Литвы Валдаса Адамкуса на эту тему пройдет 22-23 августа.

В ней примет участие, в частности, уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Белорусская АЭС belvpo.com

Участники конференции намерены "обсудить вопросы в области энергетической безопасности, в том числе возможность создания коалиции против атомной электростанции, строящейся в белорусском Островце россиянами, которую Литва рассматривает в качестве экологической и экономической угрозы", говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области, в 50 километрах от столицы соседней Литвы. Генподрядчиком строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). Первый энергоблок станции планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году.

Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве. Парламент этой страны постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики. Минск, в свою очередь, гарантирует, что атомная станция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.

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