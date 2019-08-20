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Литва хочет создать международную коалицию против Белорусской АЭС

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Литва хочет создать международную коалицию против строящейся Белорусской АЭС.

Как сообщает польский портал BiznesAlert, энергетическая конференция под патронажем президента Литвы Валдаса Адамкуса на эту тему пройдет 22-23 августа.

В ней примет участие, в частности, уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Белорусская АЭС

Белорусская АЭС

belvpo.com

Участники конференции намерены "обсудить вопросы в области энергетической безопасности, в том числе возможность создания коалиции против атомной электростанции, строящейся в белорусском Островце россиянами, которую Литва рассматривает в качестве экологической и экономической угрозы", говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области, в 50 километрах от столицы соседней Литвы. Генподрядчиком строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). Первый энергоблок станции планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020 году.

  • Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве. Парламент этой страны постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики. Минск, в свою очередь, гарантирует, что атомная станция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.

  • Ангела Меркель призвала ЕС не допустить атомной угрозы из Беларуси

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Место
Беларусь
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Kudryashov Aleksandr
Kudryashov Aleksandr
Если что и является угрозой, так это украинские АЭС.
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Semenov Igor
Semenov Igor
Возможность экологической угрозы - это хоть как то понятно, можно хоть как то объяснить, а что подразумевается под экономическорй угрозой? А шпротные заводы в странах Балтии не являются экономической угрозой? Под экономическую угрозу можно подвести любое производство в любой стране мира, не так ли? И при чем тут Литва? Нут не хочешь покупать электроэнергию - не покупай, кто тебя обязывает?
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