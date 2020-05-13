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14 мая • обновлено в 16:36
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Лифт не работает? "Слуга народа" изменила стратегию на выборы: эксклюзивные детали

3.8т
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На местных выборах, которые пройдут осенью 2020 года, партия "Слуга народа" не планирует использовать программу "Социальный лифт" и рассчитывает на 30-40% поддержки.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. По его словам, "Социальный лифт" показывает себя "не всегда хорошо". Поэтому на местных выборах прибегнут к системе подобной праймериз, но с уклоном в рекомендации.

"Много проблем с кадрами. Это главная проблема. Мы сделали выводы с существующего "лифта", и я думаю что это не всегда хорошо. На местных выборах будет что-то по типу рекомендательной системы. Типо праймериз, но как-то по совету. Потому что люди охотно рекомендуют других, но почему-то когда сами подаются, то качество хуже получается", – рассказал Корниенко.

От идеи "Социального лифта" на выборах откажутся

От идеи "Социального лифта" на выборах откажутся

По его словам, сильных кандидатов на выборы будут искать везде, но в некоторых городах у действующих мэров очень мощная поддержка. Поэтому "Слуга народа" рассчитывает в самом лучшем случае на 40% поддержки. По словам Корниенко, сейчас у парламентских партий есть преимущества перед местными объединениями, из-за того, что те могут начать заниматься скупкой голосов и прочими манипуляциями.

"Есть вероятность, что парламентские партии больше наберут. Что интересно, это не от нас зависит, а от того, как локальные элиты и локальные партии себя поведут. Если они начнут заниматься скупкой, то прогноз, что у них будет хуже результат. Потому что после прошлых президентских и парламентских выборов народ к скупке стал хуже относиться", – сообщил он.

Александр Корниенко

Александр Корниенко

LIGA.net

Также Корниенко отметил, что для некоторых регионов уже нашли кандидатов. Причем, отсутствие политического прошлого для партии не является главным критерием.

"Где-то будут люди с политическим опытом. Если человек был 10 лет назад замглавы какой-то местной партии, то понятное дело, что нужно проверить. Если это какая-то "Коммунистическая партия" или "Партия регионов", то больше вопросов. Тут надо смотреть по каждому случаю", – заявил он.

Однако Корниенко подчеркнул, что все-таки желательно, чтобы мэры были управленцами или предпринимателями но без политического опыта – мол, это поможет избежать коррупционных скандалов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по информации СМИ, неофициальным руководителем избирательной кампании "Слуги народа" на местных выборах стал экс-"король контрабанды" Илья Павлюк.

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Автор
Виталий Тысячный, Антон Малиновский
Тема
Местные выборы в Украине
Персона
Александр Корниенко
Место
Украина
Тег
выборы в Украине
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Комментарии на сайте не модерированы
Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
"будет что-то по типу рекомендательной системы. Типо праймериз". Типа выборы в типа стране...
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