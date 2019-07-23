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"Л/ДНР" за украинский счет: блогер объяснил план России по Крыму и Донбассу

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Россия выдвигает Украине два условия относительно Крыма и Донбасса, выполнение которых станет ударом по украинской независимости.

Об этом в эфире ObozTV заявил журналист и блогер Кирилл Сазонов. Журналист раскрыл суть требований Кремля.

"По большому счету, они хотят полностью лишить Украину независимости. Федерализация, расчленение – фактически, УССР", – подчеркнул Сазонов.

По словам журналиста, первая уступка, которой хочет РФ – это де-факто признание Крыма.

"Мы прекращаем требовать санкций, юридически не признаем, но зажмуриваемся. Признаем, что это де-факто их территориальные воды, спрашиваем разрешение на вход туда. Открываем воду в Крым и электроэнергию туда, транзит через Украину. Даем им в Крыму делать полноценную военную базу", – заявил он.

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Вторая уступка, по мнению Сазонова, заключается в возвращении Донбасса Украине, но не просто, а с "особым статусом".

"Полная амнистия боевикам, полная амнистия всей оккупационной администрации. Полная независимость от Киева местных судей, прокуроров, полиции, чиновников – это те же боевики, только переодетые. Выборы местных советов до восстановления украинской власти", – объяснил журналист.

"Особый статус Донбасса – это то же самое, что "ДНР" и "ЛНР", только с поездами, с отсутствием линии разграничения и полностью за украинский счет. Россия хочет это продавить, и тут она готова говорить и о пленных, и о выводе войск с Донбасса", – добавил он.

"Л/ДНР" за украинский счет: блогер объяснил план России по Крыму и Донбассу

24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Кирилл Сазонов также объяснил, как раздача паспортов России на Донбассе даст Кремлю повод для открытого вторжения в Украину.

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Аннексия Крыма Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Кирилл Сазонов
Место
Украина
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Юг Руси
Юг Руси
"Блохер объяснил план России" - серьёзно??? Блохер знает о планах России? Ему лично Путин докладывает о своих планах или он просто хвантазёр? https://drive.google.com/open?id=1DQqtXQzireD8foe6cMARAUyxRxS5miBf
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2
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Петров Василий
Петров Василий
Юг Руси, Ты не поймёшь. Не хватит серого вещества. Выводы на основании информации. Россиянам не знакомо слово вывод. Они думают ушами. Головой они едят
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Южный Гарик
Южный Гарик
военная база уже давно там есть, еще со времен СССР, просто ее сейчас модернизировали...или этот эксперт спал? и что плохого в федерализации? Германия, США - это тоже страны -федерации, в чем проблема?
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
" с отсутствием линии разграничения и полностью за украинский счет" а за чей еще счет бл.я? это вы туда пришли разрушать и убивать ско.ты, а не жители Донбасса к вам! Если попытаетесь "зачистить' - это сделают с вами
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