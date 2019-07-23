"Л/ДНР" за украинский счет: блогер объяснил план России по Крыму и Донбассу

Россия выдвигает Украине два условия относительно Крыма и Донбасса, выполнение которых станет ударом по украинской независимости.

Об этом в эфире ObozTV заявил журналист и блогер Кирилл Сазонов. Журналист раскрыл суть требований Кремля.

"По большому счету, они хотят полностью лишить Украину независимости. Федерализация, расчленение – фактически, УССР", – подчеркнул Сазонов.

По словам журналиста, первая уступка, которой хочет РФ – это де-факто признание Крыма.

"Мы прекращаем требовать санкций, юридически не признаем, но зажмуриваемся. Признаем, что это де-факто их территориальные воды, спрашиваем разрешение на вход туда. Открываем воду в Крым и электроэнергию туда, транзит через Украину. Даем им в Крыму делать полноценную военную базу", – заявил он.

Вторая уступка, по мнению Сазонова, заключается в возвращении Донбасса Украине, но не просто, а с "особым статусом".

"Полная амнистия боевикам, полная амнистия всей оккупационной администрации. Полная независимость от Киева местных судей, прокуроров, полиции, чиновников – это те же боевики, только переодетые. Выборы местных советов до восстановления украинской власти", – объяснил журналист.

"Особый статус Донбасса – это то же самое, что "ДНР" и "ЛНР", только с поездами, с отсутствием линии разграничения и полностью за украинский счет. Россия хочет это продавить, и тут она готова говорить и о пленных, и о выводе войск с Донбасса", – добавил он.

24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Кирилл Сазонов также объяснил, как раздача паспортов России на Донбассе даст Кремлю повод для открытого вторжения в Украину.

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