Курс на НАТО и ЕС: Климкин сделал неожиданное заявление

Украине будет проще стать членом военно-политического блока НАТО, чем членом Европейского Союза.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, подчеркнув, что это вопрос среднесрочной перспективы, передает "Интерфакс-Украина".

"В НАТО, конечно, проще, так как это фокус на реформирование сектора безопасности и обороны. Что касается ЕС, можете считать, что это банально, но чем лучше мы будем выполнять Соглашение об ассоциации, чем лучше мы будем перенимать европейские стандарты, тем быстрее получим членство в ЕС, после того как получим европейскую перспективу", — сказал он.

Павел Климкин "АиФ"

Климкин добавил, что этого можно достичь в среднесрочной перспективе, продолжив изменения в стране.

"Речь идет не просто о реформах, а о фундаментальных изменениях в стране. Мы должны много сделать, чтобы стать членами ЕС и НАТО", — добавил глава МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада 22 ноября приняла в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно европейского и евроатлантического курса Украины.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что на саммите НАТО он услышал главный месседж — двери Альянса для Украины открыты.

По его словам, Украина сможет стать полноправным членом НАТО после того, как отечественное вооружение будет максимально совместимо с натовскими стандартами. Вместе с тем он добавил, что Украина уже серьезно продвинулась в реализации этой цели.

Кроме того, Порошенко заявлял, что Украина проведет в обозримом будущем два референдума, на которых будут вынесены вопросы вступления страны в НАТО и Европейский Союз.