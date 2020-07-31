Кулеба ответил на попытку Козака разрушить "нормандский формат"
Кулеба ответил на попытку Козака разрушить "нормандский формат".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что минский процесс не сможет функционировать без встреч в нормандском формате.
Об этом Кулеба сказал на брифинге в пятницу, 31 июля. Так он прокомментировал письмо от заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака, в котором тот предложил отказаться от переговоров по Донбассу на уровне советников.
"Мне трудно представить, как будет функционировать минский процесс без нормандского формата, поскольку именно в нормандском формате достигаются политические договоренности на высшем уровне, которые затем реализуются в минском процессе", – сказал Кулеба.
Он отметил, что Украина заинтересована в сохранении "минско-нормандской" инфраструктуры, которая показала, что способна выполнять "эффективную и конструктивную роль".
Кулеба добавил, что кроме письма Козака Украина не получала других сигналов со стороны РФ относительно возможного разрушения "нормандского формата".
"Поэтому мы не спешим с выводами. Мы заинтересованы в сохранении всей нормандского-минской инфраструктуры", – сказал министр.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в России назвали переговоры по Донбассу на уровне советников бессмысленными и предложили отказаться от этого формата. Соответствующее письмо Дмитрий Козак направил советнику канцлера Германии Ангелы Меркель.
В свою очередь глава Офиса президента Украины считает, что это письмо является "тонкой политической игрой" и Россия пытается таким образом усилить свои позиции, а также перехватить инициативу.