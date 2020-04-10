Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не позволит России путем манипуляций добиться отмены санкций, прикрываясь пандемией коронавируса.

Своей позицией он поделился в ходе онлайн-брифинга в пятницу, 10 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Украина стала первой страной, которая прервала процедуру молчания по документу. Это была настоящая дипломатическая игра на нервах, однако для нас это принципиальное решение, и Украина первой прервала принятие. Далее присоединились другие страны: США, Балтия, Грузия... Хочу подчеркнуть: украинская дипломатия никогда не будет бояться быть первой и жесткой!" – акцентировал глава МИД.

Кулеба также подчеркнул, что ЕС решительно поддержали противодействие отмене санкций и встал на сторону Украины. "Высокий представитель считает недопустимым снятие ограничений, и спасибо за четкое заявление и поддержку позиции Украины. Коронавирус не может быть использован для манипуляций любой страной для снятия санкционного режима", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина заблокировала проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН, в которой Россия под видом предоставления помощи странам с коронавирусом пыталась добиться отмены санкций.

В России отреагировали на блокирование их манипулятивной резолюции и выдали гневную тираду в сторону Украины и Грузии, которая также выступила против.

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