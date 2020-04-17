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17 апреля • обновлено в 09:13
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Кулеба отреагировал на хитрость Ирана по самолету МАУ

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В деле о сбитом в Иране самолете Boeing 737-800NG авиакомпании МАУ Украина будет действовать скоординировано со своими партнерами.

Об этом сказал в интервью "Радио Свобода" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя предложение Ирана о выплате компенсаций и предоставлении доступа к бортовым самописцам в обмен на отказ родственников погибших от исков.

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

"Наша позиция не изменилась. Мы работаем на результат в тесном сотрудничестве с коллегами из Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы. Это министры иностранных дел Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании – всех стран, чьи граждане погибли 8 января", - отметил он.

По словам главы МИД, цель партнеров остается неизменной: установление справедливости, выплата компенсаций семьям, полное, независимое и прозрачное расследование и ответственность за сбивание самолета согласно нормам международного права.

"Никому даже в голову не может прийти как-то предать этих людей или действовать не скоординированнно с другими партнерами", – отметил Кулеба.

Он добавил, что пандемия коронавируса COVID-19 усложняет работу.

"Но существенно на переговоры именно по этому вопросу она не влияет... Где-то просто придется придумать более креативные способы решения логистических задач", – заявил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Иран хочет, чтобы Украина подписала меморандум о взаимопонимании, согласно которому наша страна и семьи погибших отказались бы от права подавать в суд за сбитый Boeing МАУ.

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Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персона
Дмитрий Кулеба
Место
Украина
Теги
Министерство иностранных дел Украины Boeing МАУ
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