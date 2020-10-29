Кулеба – о скандальном решении КСУ: мы решительно настроены на преодоление последствий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что решение КСУ об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование не останется без внимания власти.

Во время брифинга глава МИД подчеркнул, что уже вскоре общество увидит конкретные шаги, направленные на решение этой коллизии (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"И президент, и правительство, и МИД абсолютно решительно настроены на преодоление последствий проблемы из-за решения КСУ. Задача МИД – совместно с партнерами найти оптимальные пути решения проблемы и обеспечить, чтобы антикоррупционная инфраструктура действовала должным образом", – сказал Кулеба.

"Мы будем делать это не потому, что кто-то просит извне, а потому, что это – интересы украинского народа, движение Украины по пути евроинтеграции", – подчеркнул он.

Также глава МИД спрогнозировал, какие последствия решение КСУ будет иметь для отношений Украины с Западом и для безвиза.

"В плане функционирования антикоррупционной инфраструктуры, в Украине нужно ставить вопрос шире. В принципе существование и эффективное функционирование этой инфраструктуры является важным элементом нашего взаимодействия с западными партнерами. Поэтому вопрос нельзя сводить только к безвизу", – отметил он.

"Я убежден, что само по себе решение КСУ, хотя и является серьезным ударом, но еще не разрушает наше взаимодействие с западными партнерами. В то же время, если не удастся преодолеть негативные последствия этого решения и обеспечить надлежащее функционирование антикоррупционной инфраструктуры, тогда у нас будет проблема", – подытожил Кулеба.

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