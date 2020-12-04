5 декабря 1994-го лидеры Украины, США, России и Великобритании подписали знаменитый Будапештский меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. – ред.

Украина не могла не подписать Будапештский меморандум, потому что наши ракеты и ядерные боеголовки в 1997-м становились опасными. Это был момент их смерти. Мы должны были или избавиться от них или заменить сами боеголовки. Украина их не производила и не производит, они делались в России. Продаж или поставок не было, потому что это ядерное оружие, поэтому было принято такое решение. Тем более, Украина была стороной подписания договора о разоружении и обязана была это сделать.

И когда я слышу, что нам стоило бы оставить ядерное оружие, Россия себя бы так не вела, она бы боялась, что у нас есть оружие, то это мнения людей, которые не знают сути истории становления ядерных боеголовок в Украине.

Почему же тогда страны-подписанты Будапештского меморандума не стали на нашу защиту в 2014-м? Не стали, потому что не хотели. Общие интересы европейского мирового характера были выше интересов Украины. Когда началась аннексия Крыма, а затем и война на Донбассе, они все время повторяли: не раздражайте Россию, потому что может начаться конфликт, а за ним Третья мировая. Были такие вещи, которые называются "свое ближе к телу". А Украина оказалась вне. Кучма в одном из интервью сказал, что нас обманули, когда подписывали документ о ядерном оружии. Обманули, сказал он. Так и есть.

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