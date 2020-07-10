Кучеренко и Герус поспорили в прямом эфире из-за "Центрэнерго": Шустеру пришлось вмешаться

В эфире "Свободы слова" возникла перепалка между нардепом от "Батьківщини" Алексеем Кучеренко и депутатом от "Слуги народа", председателем парламентского комитета по энергетике и ЖКХ Андреем Герусом.

Так, в эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером Кучеренко раскритиковал действия Геруса за работу в сфере энергетики и, в частности, задал вопрос о том, как госкомпания "Центрэнерго" стала убыточной.

В ответ Герус сказал, что перестал обращать внимание на "абсурдные обвинения", а после начал рассказывать о ситуации с "Центрэнерго". Однако периодически Кучеренко перебивал его.

Герус: Есть сегодня ситуация с Центрэнерго и я написал обращение к правительству, чтобы был проведен аудит этой компании и я настоял на том, чтобы было проведено заседание комитета выездное на Трипольской ТЭС, где было все руководство, чтобы им задать вопросы. Такие возможности были у народных депутатов, спросите что украдено, сколько украдено…

Кучеренко: Кому задать?

Г: Я сам подавал обращение…

К: Ну что, ответ получили?

В итоге Герус обратился к ведущему программы Савику Шустеру, спросив, почему у него такие гости, которые постоянно перебивают и попросил модерировать программу. Шустер согласился и попросил Геруса быстрее формулировать суть его речи.

"Быстрее, быстрее, суть расскажите, быстрее формулируйте", – обратился к нему ведущий.

На это нардеп сказал, что в таком случае, закончил выступление.

Как сообщал OBOZREVATEL, и.о. министра энергетики Ольга Буславец заявила, что государственная компания "Центрэнерго" должна возобновить использование угля на своих ТЭС для стабилизации ситуации в угольной отрасли.