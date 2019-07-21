Кто проходит в Раду: Национальный экзит-пол огласил первые результаты

Обновлено! По состоянию на 20:00 показатели партий-лидеров изменились так:

"Слуга народа" – 44,2%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11,4%;

"Европейская солидарность" – 8,8%;

ВО "Батьк івщина" – 7,4%;

"Голос" – 6,5%.

Инфографика по состоянию на 20:00.

В новый состав Верховной Рады Украины по итогу внеочередных выборов пройдут "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батьківщина" и "Голос".

Об этом свидетельствуют итоги Национального экзит-пола по состоянию на 18:00. Их огласили в 20:00 во время пресс-конференции в Укринформе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Показатели политических сил, которые составят основу парламента, выглядят так:

"Слуга народа" – 43,9%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11,5%;

"Европейская солидарность" – 8,9%;

ВО "Батьк івщина" – 7,6%;

"Голос" – 6,3%.

Итоги Национального экзит-пола по состоянию на 18:00 Скриншот видео

Что касается остальных партий, то они не преодолели 5% барьер. Их рейтинги распределились таким образом: "Сила и честь" – 4,4%, "Оппозиционный блок" – 3,3%, Партия Шария – 3,1%, Радикальная партия –2,8%, "Украинская стратегия Гройсмана" – 2,2%, ВО "Свобода" – 2,1%, "Гражданская позиция" – 0,9%, "Самопоміч" – 0,6%.

Итоги Национального экзит-пола по состоянию на 18:00 Скриншот видео

Выборы в Раду

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 июля 2019 года в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. Избирательные участки открылись по всей территории Украины в 8:00 и закрылись для подсчета голосов в 20:00.

На заграничных избирательных участках также состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду Украины. Первым, в час ночи, был открыт избирательный участок в Австралии.

Все о скандалах и нарушениях на выборах в ВР 21 июля читайте здесь.

По данным ЦИК, явка на внеочередных выборах в Верховную Раду в Украине по состоянию на 17:50 21 июля составила 36,06%.

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