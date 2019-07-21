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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Кто проходит в Раду: Национальный экзит-пол огласил первые результаты

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Обновлено! По состоянию на 20:00 показатели партий-лидеров изменились так:

  • "Слуга народа" – 44,2%;

  • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11,4%;

  • "Европейская солидарность" – 8,8%;

  • ВО "Батьківщина" – 7,4%;

  • "Голос" – 6,5%.

Кто проходит в Раду: Национальный экзит-пол огласил итоги

Кто проходит в Раду: Национальный экзит-пол огласил итоги

Инфографика по состоянию на 20:00.

В новый состав Верховной Рады Украины по итогу внеочередных выборов пройдут "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батьківщина" и "Голос".

Об этом свидетельствуют итоги Национального экзит-пола по состоянию на 18:00. Их огласили в 20:00 во время пресс-конференции в Укринформе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Показатели политических сил, которые составят основу парламента, выглядят так:

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  • "Слуга народа" – 43,9%;

  • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11,5%;

  • "Европейская солидарность" – 8,9%;

  • ВО "Батьківщина" – 7,6%;

  • "Голос" – 6,3%.

Итоги Национального экзит-пола по состоянию на 18:00

Итоги Национального экзит-пола по состоянию на 18:00

Скриншот видео

Что касается остальных партий, то они не преодолели 5% барьер. Их рейтинги распределились таким образом: "Сила и честь" – 4,4%, "Оппозиционный блок" – 3,3%, Партия Шария – 3,1%, Радикальная партия –2,8%, "Украинская стратегия Гройсмана" – 2,2%, ВО "Свобода" – 2,1%, "Гражданская позиция" – 0,9%, "Самопоміч" – 0,6%.

Итоги Национального экзит-пола по состоянию на 18:00

Итоги Национального экзит-пола по состоянию на 18:00

Скриншот видео

Выборы в Раду

Выборы в Раду

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Теги
Партия "Европейская солидарность" Партия Вакарчука "Голос" ВО Батьківщина Партия "Слуга народа" Верховная Рада Украины
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Левченко Андрій
Левченко Андрій
улыбнул результат силы и бесчестия. А чо - их гордон же рекламировал. Авторитет, блин.
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Левченко Андрій
Левченко Андрій
улыбнул результат силы и бесчестия. А фигли - их гордон рекламировал.
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Мразь Русская
Мразь Русская
Сегодня ватоголовых много!
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