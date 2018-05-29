"Кто пойдет воевать?" Ельченко раскрыл перспективу миротворцев на Донбассе

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что даже если получится обойти вето России на введение миротворческой миссии Организации на Донбассе, то вопрос о ее финансировании остается открытым.

Как сказал он в интервью "Голосу Америки", есть вариант сформировать миссию не в рамках ООН, а под эгидой другой организации, которая получит мандат ООН.

Впрочем, по его словам, в случае Украины такую организацию будет очень сложно найти.

"Если это НАТО, то понятно, что Россия это заблокирует, говорили о ЕС, но в ЕС нет собственных военных сил, СНГ или ШОС, или Ташкентский договор, понятно, что это не подходит ни нам, ни нашим партнерам", – подчеркнул Ельченко.

По его словам, даже если Россия и даст согласие на введение миссии, сформировать ее будет проблематично.

"Какая страна даст своих людей, своих солдат, военных внутрь конфликтной ситуации, где стреляют, где тяжелое вооружение? Это даже не Африка. Это танки, пушки, "Грады". Кто туда пойдет воевать?", – резюмировал Ельченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Петр Порошенко заявил, что миротворческая миссия ООН в случае размещения на всей территории оккупированного Донбасса поможет вернуть мир на этих землях за считанные недели.