Фукс, Саакашвили и украинские випы под прицелом: кому грозит удар США

В США с новой силой разгорается скандал вокруг расследования спецпрокурора Роберта Мюллера в отношении президента Дональда Трампа. Особого интереса делу придает тот факт, что прокуратура рассматривает причины визита украинских политиков и скандальных бизнесменов в Вашингтон на инаугурацию Трампа в январе 2017 года.

Что за этим стоит и могут ли США ввести санкции в отношении известных украинцев — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

в США проверят тех украинских политиков, которые купили себе билеты на инаугурацию Трампа. Стоимость "пригласительного" начиналась от 25 тысяч долларов;

американская прокуратура предполагает, политики приобрели билеты через подставные лица. А некоторые использовали встречи в Администрации Трампа для продвижения интересов РФ;

среди тех, кто засветился в скандале: нардепы Сергей Кивалов и Виталий Хомутынник, экс-нардеп Андрей Артеменко, скандальный российско-украинский олигарх Павел Фукс и другие.

Кто под ударом

Участниками инаугурационной поездки 20 января 2017 года стали несколько десятков украинцев. В частности:

народные депутаты Сергей Кивалов ("Оппозиционный блок"), Александр Вилкул ("Оппозиционный блок"), Сергей Левочкин (внефракционный), Борислав Береза (внефракционный), Андрей Артеменко (уже экс-нардеп), а также Виталий Хомутынник ("Відродження").

другие известные личности: скандальный олигарх Павел Фукс, экс-губернатор Одесской области Михаэль Саакашвили, экс-генпрокурор Виктор Шокин, первый замглавы Администрации президента Виталий Ковальчук и замглавы АП Алексей Филатов.

По открытым данным из СМИ, минимальная стоимость участия в церемонии составила несколько десятков тысяч долларов, не учитывая стоимость перелета в США и проживания. Отметим, сразу после проведения инаугурации украинские политики один за одним начали публиковать в соцсетях фотографии с торжественной церемонии.

Экс-губернатора Михеила Саакашвили, к примеру, сфотографировали на самых “задворках” публичной церемони инаугурации.

Михеил Саакашвили

Сергей Кивалов на инаугурации Facebook

Отдельное внимание стоит уделить и скандальному бизнес-дуэту Фукса и Хомутынника. Напомним, 7 января бизнесменов вместе с нардепом от “Народного фронта” Андреем Иванчуком задержали в Канкуне, Мексика. Одной из вероятных причин задержания является конфликт с американским лоббистом, которому Фукс угрожал в стиле 90-х.

Вместе с бизнес-партнером Хомутынником они заплатили лоббисту в США за то, чтобы попасть на инаугурацию Трампа, но получили места, которые, с их точки зрения, не соответствовали их статусу и уплаченным деньгам.

"Они думали, что эти деньги лоббист положил себе в карман, в то время как средства на самом деле были оформлены как добровольное пожертвование и зачислены в кассу Республиканской партии. Теперь лоббист заявил в ФБР об угрозах со стороны Фукса и Хомутынника, ну и началось..." — рассказал детали журналист Владимир Бойко.

В чем причина расследования?

Дело в том, что Мюллер уверен — украинцы во время визита на инаугурацию президента пытались предложить Администрации Трампа разного рода мирные соглашения, которые могли быть составлены по указке из Москвы. В переданном документ было предложено отдать РФ Крым в аренду на 50 или 100 лет в обмен на вывод российских войск с территории Донбасса.

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В этом контексте можно вспомнить экс-нардепа Андрея Артеменко, который передал в Администрацию Трампа так называемый мирный план для Донбасса. Позже выяснилось, что Артеменко является гражданином Канады. В результате нардепа лишили гражданства в рамках дела о государственной измене, а также депутатского мандата. Затем же стало известно, что "мирный план" Артеменко мог спонсировать российский олигарх Виктор Вексельберг.

Как пишет The New York Times, еще в прошлом месяце прокуроры расспрашивали свидетелей о незаконном иностранном лоббировании, связанном с Украиной. Ведь согласно писаным нормам, иностранным политикам нельзя проплачивать себе встречи на мероприятиях такого уровня.

“Еще одна тема — использовали ли иностранцы из Украины и других стран доноров, чтобы замаскировать пожертвования для инаугурационной комиссии. Федеральный закон запрещает иностранцам участвовать в инаугурационном комитете, хотя они могут посещать мероприятия, если же и американцы покупают билеты”, — сказано в материале.

Ни для кого не секрет, что заявление появилось на фоне затяжного расследования ФБР против Дональда Трампа. Американские спецслужбы уверены — Трамп мог иметь определенные связи с Россией. То ли через Манафорта, то ли напрямую с Владимиром Путиным.

К слову, юристы комитетов Палаты представителей США по вопросам разведки и международных отношений уже заявили о желании допросить переводчиков, которые работали во время встреч Путина и Трампа.

Что будет дальше?

Спрогнозировать сложно. С одной стороны, прокуратура США заинтерисовалась возможными махинациями со стороны украинских чиновников, а также возможным влиянием РФ. С другой — конфликт во многом носит политическую составляющую, противостояние вокруг Дональда Трампа.

“Сейчас идет охота из-за принципа, то, что наши политики, возможно, обошли существующие правила. Если будет доказано, что покупка билетов была через подставных лиц, то будут привлекать к ответственности и американцев. Здесь несколько вопросов — кого они смогут установить, ведь ездило много людей. Прокурорам нужно иметь фактаж, будут опрашивать и местных, а затем уже предпринимать шаги", — пояснила ситуацию OBOZREVATEL международник Юлия Осмоловская.

Американские прокуроры доведут дело до конца, но будут ли реальные обвинения — зависит как от обстановки в Вашингтоне, так и от степени вины отдельных политиков. Возможно, после этой истории регулярные вояжи отечественных политиков на платные встречи в США на время будут приостановлены. Или против отдельных фигурантов дела введут персональные санкции.

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