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4 марта • обновлено в 16:51
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Кто из министров отказался работать в Кабмине Шмыгаля: названы фамилии

4.1т
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Как минимум шесть кандидатов на должности министров отказались работать в правительстве, которое, вероятно, возглавит Денис Шмыгаль. Речь идет об Анне Новосад, Романе Жуковском, Владимире Бородянском, Тимофее Милованове, Иване Плачкове и Игоре Коростелеве.

Об этом журналисту OBOZREVATEL стало известно из источников во фракциях "Слуга народа" и "Голос".

Так, по словам собеседников издания, кандидаты на должности министра образования Новосад, министра экономического развития Жуковский, министра гуманитарной политики Бородянский, министра сельского хозяйства Милованов, министра энергетики Плачков и министра промышленного развития и оборонного комплекса Коростелев отказались работать в обновленном Кабмине.

Кабмин и Денис Шмыгаль. Иллюстрация

Кабмин и Денис Шмыгаль. Иллюстрация

Источники не исключили, что на заседании Верховной Рады Украины 4 марта будут назначены не все министры. Другие назначения состоятся уже на следующей неделе. До того времени исполнять обязанности руководителей ведомств будут первые заместители министров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Отставка Кабмина Гончарука
Персоны
Денис Шмыгаль Павел Коростылев Иван Плачков Тимофей Милованов Владимир Бородянский Анна Новосад Роман Жуковский
Место
Украина
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