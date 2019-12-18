Уходил со скандалом: судьи КСУ не согласились принять экс-главу Шевчука обратно

Судьи Конституционного суда Украины отказались вернуть на должность судьи скандального экс-главу органа Станислава Шевчука.

Соответствующее решение было принято путем голосования. Об этом в среду, 18 декабря, со сылкой на поинформированный источник сообщает "Укринформ".

"Только что состоялось спецзаседание, на котором рассматривался вопрос обновления Шевчука. Ему было отказано в возобновлении", – отметил собеседник.

Судьи КСУ отказались принять экс-главу Шевчука обратно Главком

По словам источника, большинство судей высказались против восстановления бывшего председателя суда Шевчука в должности судьи.

Напомним, 11 октября Окружной административный суд Киева вернул Шевчука в КСУ. Однако никаких официальных действий за этим не последовало, поскольку суд с сентября возглавляет Александр Тупицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

14 мая 2019 года главе Конституционного суда Украины Станиславу Шевчуку выразили недоверие и сняли его с должности. Новым главой КС была избрана Наталья Шаптала.

21 мая Шевчук обратился в Окружной административный суд Киева с иском о признании его увольнения незаконным.

17 сентября КС на специальном пленарном заседании уволил главу суда Шапталу с должности судьи этого суда, а также избрал нового председателя КС и зампредседателя, которыми стали судьи Александр Тупицкий и Сергей Головатый соответственно.

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