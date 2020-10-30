Европарламент поддержал реакцию Зеленского на скандальное решение КСУ

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Политика
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Европарламент поддержал Зеленского по КСУ

Европейский парламент поддержал реакцию президента Украины Владимира Зеленского на решение Конституционного суда отменить уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Речь идет о законопроекте главы государства, в частности, о прекращении полномочий всех судей КСУ. Заявление Европарламента было опубликовано на портале EU Political Report 30 октября.

В ЕП подчеркнули, что "с большой озабоченностью" узнали о решении КСУ. Отмечается, что признанный неконституционным закон № 1700 является "одним из краеугольных камней украинской антикоррупционной политики".

В Европарламенте заявили, что крайне обеспокоены "юридической пустотой", которая образовалась. Украинскую власть призвали как можно быстрее устранить этот пробел.

ЕП напомнил, что борьба с коррупцией является предпосылкой для поддержки Украины со стороны Европейского союза, так как страна обязалась создать полностью функционирующую систему проверки активов и возможных конфликтов интересов государственных служащих.

"Мы приветствуем первоначальную реакцию президента Зеленского, который инициировал законодательство. Мы также доверяем нашим коллегам в Верховной Раде, которые неоднократно демонстрировали свою волю оставаться твердыми в выполнении повестки дня относительно антикоррупционной реформы", – отметили в Европейском парламенте.

Как писал OBOZREVATEL :

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