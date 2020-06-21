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Крым всегда был нашим, мы его не приобретали, – Путин

Политика
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Владимир Путин заявил, что Крым всегда был российским

Владимир Путин заявил, что Крым всегда был российским

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия "не приобретала Крым".

Как сказал он в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", население полуострова сделало "демократический выбор войти в состав РФ".

"Во-первых, Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения. Во-вторых, мы не приобрели. Народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией", – сказал Путин.

По его мнению, Россия не ругалась с Украиной, а только "разошлась во мнениях" с официальным Киевом.

"Мы не поругались с Украиной. Мы разошлись во взглядах с теми, кто находится у власти там, а украинский народ как был, так и останется нашим братским народом на века", – отметил президент РФ.

Как писал OBOZREVATEL, российский политолог Станислав Белковский считает, что Путин не планирует отдавать аннексированный Крым Украине, потому что для него оккупация полуострова – это "величайшее достижение правления".

УкраинаАннексия КрымаКрымВладимир Путин
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