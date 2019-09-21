"Крым - не моя страна!" В сети всплыли циничные слова Путина

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон издал мемуары, в которых, в частности, рассказал о своем знакомстве с президентом России Владимиром Путиным.

Кэмерон характеризует Путина как "националиста старой закалки" и цитирует его слова о Крыме и Украине, сообщает BBC.

Отмечается, что на саммите "Большой восьмерки" Дэвид Кэмерон встретился с Владимиром Путиным и рассказал ему о своем давнем путешествии в СССР, перечислив города, в которых тогда побывал: Москва, Ленинград, Ялта, Киев... Путин, по воспоминаниям Кэмерона, прервал его словами: "Ялта и Киев – уже не часть моей страны".

В мемуарах экс-премьер Британии так вспоминает тот диалог: "Я на мгновение увидел сильную личную боль, которую развал Советского Союза причинил этому националисту старой закалки".

topcor.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский юрист Юрий Шулипа объяснил, каким образом президент РФ Владимир Путин рассчитывает "узаконить" аннексию Крыма.

Оккупанты также обсуждают инициативу о переименовании полуострова в Республику Крым – Тавриду.

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