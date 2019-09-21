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21 сентября • обновлено в 11:44
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"Крым - не моя страна!" В сети всплыли циничные слова Путина

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Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон издал мемуары, в которых, в частности, рассказал о своем знакомстве с президентом России Владимиром Путиным.

Кэмерон характеризует Путина как "националиста старой закалки" и цитирует его слова о Крыме и Украине, сообщает BBC.

Отмечается, что на саммите "Большой восьмерки" Дэвид Кэмерон встретился с Владимиром Путиным и рассказал ему о своем давнем путешествии в СССР, перечислив города, в которых тогда побывал: Москва, Ленинград, Ялта, Киев... Путин, по воспоминаниям Кэмерона, прервал его словами: "Ялта и Киев – уже не часть моей страны".

В мемуарах экс-премьер Британии так вспоминает тот диалог: "Я на мгновение увидел сильную личную боль, которую развал Советского Союза причинил этому националисту старой закалки".

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский юрист Юрий Шулипа объяснил, каким образом президент РФ Владимир Путин рассчитывает "узаконить" аннексию Крыма.

Оккупанты также обсуждают инициативу о переименовании полуострова в Республику Крым – Тавриду.

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Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Путин Дэвид Кэмерон
Место
Украина
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
И к чему это?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Что в словах Путина "циничного"? Думаю, тогда никто, даже Путин, не мог предположить, что в 14 году у Украины поедет крыша на майдане и Крым уйдёт на родину, в Россию. Хотя, Жириновский ещё в 2008 году знал все и все сказал
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Zrada Peremoga
Zrada Peremoga
"Ялта и Киев – уже не часть моей страны"... пока, про себя подумал Путин)!
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