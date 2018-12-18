Крым может вернуться в Украину: Латынина назвала единственный вариант

Российская журналистка и писательница Юлия Латынина считает, что оккупированный РФ Крым сможет вернуться в Украину только тогда, когда наша страна будет бурно развиваться, войдет в ЕС и покажет стремительный рост ВВП.

Такое мнение она выразила в эфире радиостанции "Эхо Москвы", назвав это единственным вариантом решения крымского вопроса (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Представим себе, что Украина начинает бурно развиваться, входит в Евросоюз, что у нее втрое вырастает ВВП, что она становится ну если не как Чехия, то как какой-нибудь Таиланд, жители Крыма смотрят через пролив, видят по ту сторону небоскребы… Вот как, я не знаю, жители Читинской области смотрят по ту сторону речки и видят тоже небоскребы Хэйлунцзяна. И они скажут: "Ой, мы такое упустили! Там членство в ЕС, там люди зарабатывают в среднем 2000 евро в месяц. Давайте… мы тоже туда хотим", — предположила Латынина.

Юлия Латынина Скриншот

При этом журналистка усомнилась, что жители Крыма захотят вернуться в Украину при нынешней власти, и сравнила аннексированный полуостров с яйцом.

"Я сомневаюсь потому, что все-таки есть такая вещь как воля крымского населения. И я думаю, что процентов 70, если не 90, крымского населения (минус татары, минус… ну, будем считать 60-70 — это очень заниженная, я думаю, оценка) искренне убеждены, что их спасли от страшных украинских фашистов. Понимаете, Крым — это как яйцо. Не надо было брать. Все, яйцо разбили, обратно его не соберешь", — заявила писательница.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел России Сергей Лавров громко пригрозил Украине жестким отпором в случае попытки возврата временно аннексированного Крыма. Пафосное заявление он сделал из-за уверенности в том, что Киев якобы готовится к наступлению на Донбассе и к военной операции вблизи оккупированного полуострова.

В свою очередь, предстоятель единой Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что Украина должна вернуть оккупированные территории.