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Крым может вернуться в Украину: Латынина назвала единственный вариант

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Российская журналистка и писательница Юлия Латынина считает, что оккупированный РФ Крым сможет вернуться в Украину только тогда, когда наша страна будет бурно развиваться, войдет в ЕС и покажет стремительный рост ВВП.

Такое мнение она выразила в эфире радиостанции "Эхо Москвы", назвав это единственным вариантом решения крымского вопроса (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Представим себе, что Украина начинает бурно развиваться, входит в Евросоюз, что у нее втрое вырастает ВВП, что она становится ну если не как Чехия, то как какой-нибудь Таиланд, жители Крыма смотрят через пролив, видят по ту сторону небоскребы… Вот как, я не знаю, жители Читинской области смотрят по ту сторону речки и видят тоже небоскребы Хэйлунцзяна. И они скажут: "Ой, мы такое упустили! Там членство в ЕС, там люди зарабатывают в среднем 2000 евро в месяц. Давайте… мы тоже туда хотим", — предположила Латынина.

Юлия Латынина

Юлия Латынина

Скриншот

При этом журналистка усомнилась, что жители Крыма захотят вернуться в Украину при нынешней власти, и сравнила аннексированный полуостров с яйцом.

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"Я сомневаюсь потому, что все-таки есть такая вещь как воля крымского населения. И я думаю, что процентов 70, если не 90, крымского населения (минус татары, минус… ну, будем считать 60-70 — это очень заниженная, я думаю, оценка) искренне убеждены, что их спасли от страшных украинских фашистов. Понимаете, Крым — это как яйцо. Не надо было брать. Все, яйцо разбили, обратно его не соберешь", — заявила писательница.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел России Сергей Лавров громко пригрозил Украине жестким отпором в случае попытки возврата временно аннексированного Крыма. Пафосное заявление он сделал из-за уверенности в том, что Киев якобы готовится к наступлению на Донбассе и к военной операции вблизи оккупированного полуострова.

В свою очередь, предстоятель единой Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что Украина должна вернуть оккупированные территории.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Персона
Юлия Латынина
Место
Украина
Тег
Крым
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Во Крым дорасцветался!!! То бутерброд, то яйцо !)))
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Терехова Меланья
Терехова Меланья
Да, Латынина это голова))) Путин уже трепещет...
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van Dijk Max
van Dijk Max
Терехова Меланья, а латынина и чемберлен ет две головы
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
И че у нее в башке?!!
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CARGO 100
CARGO 100
Алексей Смирнов, а ты представь: " Украина бурно развивается, уже в Евросоюзе, втрое вырос ВВП, стала ну если не как Чехия, как Китай, жители Крыма смотрят через пролив, видят по ту сторону небоскребы…"
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